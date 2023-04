Pamela Franco y Christian Domínguez celebran un mes más de relación este domingo 2 de abril. Para conmemorar la fecha, la cantante decidió compartir románticas fotografías al lado de su pareja y le dedicó un emotivo mensaje de amor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela Franco publicó algunas fotografías junto al presentador de “América Hoy” y, junto a las postales, escribió un romántico mensaje dedicado al padre de su pequeña María Cataleya.

“Llegaste a mi vida y desde el primer momento sabía que nos esperaba una linda historia de amor. Hoy tenemos una familia que nos da la fuerza para seguir luchando y nunca caer. El camino es largo, nadie dijo q sería fácil y nos falta mucho aún, pero juntos todo será mejor”, escribió Franco.

“Un mes más, aunque desde que estamos juntos no hay un solo día que no me hagas sentir especial, nunca he sido tan feliz. Me das la confianza y tranquilidad que necesito, por eso seguimos en esta aventura, aunque también me haces renegar jijiji Te amo, no somos perfectos, en realidad somos muy imperfectos, pero nos amamos y estamos siempre tratando de mejorar”, añadió en su mensaje.

Como se podría prever, la respuesta de Christian Domínguez no se hizo esperar en la publicación de Pamela Franco. “Pero, sobre todo, es estar a tu lado para levantarme cada vez que sientas que ya no pueda, pues eso haces por mí. Gracias, amor. Un poquito no más te hago renegar, pero estar a tu lado es mil cosas especiales, es mil aventuras lindas. Te amo”, respondió el cantante.

Cabe señalar que la publicación de Pamela Franco si ha sido del agrado de sus seguidores, quienes en menos de una hora han conseguido miles de ‘likes’ y decenas de mensajes que celebran su relación de más de tres años.

