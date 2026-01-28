Pamela López aclara rumores luego de publicación de Christian Cueva: “No me siento aludida”

Escuchar
Pamela López responde a Christian Cueva y descarta infidelidad tras polémico mensaje. (Foto: Composición)

Por Redacción EC

El enfrentamiento mediático entre Pamela López y Christian Cueva volvió a intensificarse en redes sociales. Esta vez, la cantante e influencer decidió pronunciarse públicamente luego de que el futbolista compartiera un polémico mensaje en Instagram que fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta hacia ella, insinuando una presunta infidelidad.

