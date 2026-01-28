Pamela López aclara rumores luego de publicación de Christian Cueva: “No me siento aludida”

El enfrentamiento mediático entre Pamela López y Christian Cueva volvió a intensificarse en redes sociales. Esta vez, la cantante e influencer decidió pronunciarse públicamente luego de que el futbolista compartiera un polémico mensaje en Instagram que fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta hacia ella, insinuando una presunta infidelidad.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Pamela López aclaró su posición frente a las especulaciones generadas por el mensaje del popular ‘Aladino’. La artista fue tajante al asegurar que no se siente aludida por las declaraciones de su aún esposo y negó haber estado involucrada en algún escándalo sentimental.

“Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes: no me siento aludida por dichas afirmaciones” , escribió López. Asimismo, enfatizó que jamás fue infiel ni mantuvo relaciones clandestinas. “ Nunca he estado involucrada en escándalos amorosos , tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar”, agregó.

Pamela López niega escándalos amorosos. (Foto: Instagram/@pamelalopezoficial)

En su mensaje, la influencer incluso deslizó la posibilidad de que la información difundida no se refiera a ella. “Si existe alguna confusión, probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo. ¡Salud!” , concluyó, dando por cerrado el tema desde su perspectiva.

Horas antes, Christian Cueva había generado revuelo al publicar un fuerte mensaje en sus redes sociales. “Tremendo rabo de pajas que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo” , escribió el futbolista del club Juan Pablo II, sin mencionar directamente a su expareja.

Cueva publicó un explosivo mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja. (Foto: Instagram/@cueva10oficial)

En la misma publicación, el seleccionado nacional mencionó a varios personajes conocidos del fútbol y la farándula, como Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz y Dayron. Además, aclaró que la información que compartía no provenía de él, sino de terceros.

El cruce de mensajes ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de ambos personajes continúan especulando sobre el trasfondo de sus declaraciones, evidenciando que el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva aún está lejos de llegar a su fin.

