En una nueva acusación contra Christian Cueva, Pamela López ha afirmado que el futbolista maltrató psicológicamente a Fabiana (20), su hija mayor de una relación anterior.

Durante una entrevista con Magaly Medina, López dijo que Christian afectó emocionalmente a su hija con insultos y palabras hirientes, lo que sirvió de motivación para que presente una denuncia penal.

“La ha maltratado psicológicamente a mi hija últimamente. En su momento se van a presentar esos audios. La trata muy mal, la hace llorar”, afirmó López, advirtiendo que planea revelar evidencia del incidente.

López agregó: “Le recuerda que ella no es su hija, que no es nada ni nadie, que él solamente toda la vida ha tenido tres hijos, que ella no existe. Eso fue lo que me dio valor para tomar todas estas decisiones”.

Pamela también aclaró que Christian Cueva no asumió el rol paternal con Fabiana, a quien conoció cuando ella tenía solo 7 años, es decir, hace 13. Además, destacó que su hija mantiene una buena relación con su padre biológico.

“Mucha gente piensa que él adoptó una posición de papá, pero mi hija tiene su padre, quien ha sido responsable de ella hasta el día de hoy y nunca se desentendió. Con él tengo una excelente relación”, concluyó.

Pamela López afirma que Christian Cueva es un padre ausente





A propósito de la paternidad ejercida por Christian Cueva con sus tres hijos biológicos, Pamela López lo acusó de ser un “padre ausente” por no responsabilizarse de su crianza y desarrollo emocional.

Durante una entrevista en “Magaly TV, la Firme”, Pamela López comentó que Cueva ha evitado involucrarse en la vida de sus hijos, sorprendiendo al afirmar que ni siquiera les cambió los pañales cuando eran bebés.

“Christian ha sido un padre ausente en nuestras vidas. No es que los haya bañado (a nuestros hijos), nunca les ha cambiado el pañal. Mis hijos son pegados a mí”, sentenció López.