Pamela López llegó al set de “Magaly TV, la firme” para ofrecer una reveladora entrevista, donde conversó sobre su vida personal y confesó que el exfutbolista, Paco Bazán, intentó coquetear con ella a través de las redes sociales.

El hecho sucedió cuando Magaly Medina le preguntó a López si conocía “fuera de los sets” a Paco Bazán. Según explicó la ‘Urraca’, se enteró que el exfutbolista intentaba coquetearle, pero la trujillana lo ignoró.

Con una sonrisa tímida, Pamela López admitió que sí llegó a conocer “en alguna oportunidad” a Paco Bazán; sin embargo, descartó que hayan mantenido una amistad.

Trujillana confesó que Paco Bazán llegó a coquetearle en una oportunidad. (Fuente: ATV)

“Yo nunca he tenido amistad con él, hasta que él me agrega al Instagram y me comienza a mandar mensajes cristianos. Él interactuaba con mis historias y el año pasado coincidimos en una discoteca, yo estaba con un grupo de amigas, Paquito estaba muy alegrón, pero no era mi tipo ni nada”, dijo Pamela López.

“Me escribió al Instagram creo, de ahí se arrepintió y borró el mensaje. No recuerdo bien qué decía el mensaje. En la discoteca estaba bastante alegre, fue en diciembre del año pasado. Estaba muy atento conmigo, bastante coquetón, pero no era mi tipo. No pretendía nada con él, yo estaba en otras bailando con otra gente”, añadió.

Asimismo, Pamela López aprovechó el momento para enviarle un mensaje a Paco Bazán y pedirle que deje de hablar de ella en su programa. “Paquito, ya suéltame, yo no te he hecho nada, solo chotearte”, precisó, entre risas.