La trujillana Pamela López, conocida por sus polémicas y reciente incursión en la farándula, reveló hace unos días un detalle íntimos sobre su relación con el futbolista Christian Cueva, con quien tiene tres hijos.

Y es que, López confesó que tanto ella como el deportista se realizaron exámenes de enfermedades de transmisión sexual (ETS) como consecuencia de las reiteradas infidelidades de Cueva.

“Cuando yo me enteré, por su boca, de todas las mujeres que pasaron por las cuatro perillas, fue que yo le dije ‘tengo que hacerme un examen’” , explicó López, haciendo referencia a la magnitud de los engaños, en ‘Amor y Fuego’.

¿Cuáles fueron los resultados?

En ese sentido, Pamela aseguró que Christian aceptó acompañarla al laboratorio, donde ambos dieron negativo, lo que ella interpretó como una señal de que él había tomado “ciertas precauciones” en sus aventuras extramaritales.

“Junto con él, nos fuimos a hacer ese examen, todo salió bien” , reveló la todavía esposa del jugador. Este resultado, si bien supuso un alivio en términos de salud, no disminuyó la indignación de López ante las traiciones.

“Es una caja de pandora, siempre sale un nuevo personaje a hablar que él escribió, que la afanó y yo digo ‘qué asco’ y gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad porque hasta eso puede pasar”, agregó.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre las afirmaciones de Pamela López?

Por su parte, Pamela Franco, actual pareja de Cueva, evitó comentar sobre los detalles íntimos revelados por López. Al ser preguntada si también se sometería a una prueba de ETS, afirmó que es un asunto personal y privado.

“No puedo hablar sobre las intimidades de otras personas y creo que ni siquiera hablaría de la mía en público”, manifestó Franco, para luego añadir: “Yo me cuido mucho, cuido mi salud en general. Los chequeos son importantes. Mujeres y hombres hay que prevenir”.

