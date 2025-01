Pamela López acusó a Marcial Cueva, hermano de su expareja, el futbolista Christian Cueva, por supuestamente haber tratado de agredirla físicamente en Trujillo hace algunos meses.

La trujillana contó que el incidente sucedió cuando Marcial, quien se encontraba bebiendo cervezas con amigos en un lugar público, le insultó e intentó golpearla. “Me insultó y me mentó la madre. Me quiso golpear, me insultó de ‘pa’ a ‘pu’. Tengo testigos”, declaró en Radio Panamericana.

Aunque en ese momento prefirió no denunciarlo formalmente por la carga emocional que enfrentaba, producto de su separación con Cueva y los episodios de violencia familiar vividos, aseguró que tomaría medidas para protegerse.

“No quería generar más conflictos, pero ahora sí tengo que defenderme porque, así como sucedió antes, va a seguir sucediendo. No puedo permitir que me sigan humillando y difamando”, agregó.

Además, Pamela negó las recientes acusaciones de Marcial, quien la había señalado de impedir que su hermano tuviera contacto con sus hijos, y dejó claro que esas afirmaciones eran falsas.

“Esa conversación lo que demostró es que soy tan buena mamá, que mis hijos no tiene celulares de lunes a viernes, solo los fines de semana. Está pendiente su denuncia, pero él también tiene antecedentes por violencia física y psicológica”, agregó.

Pamela López y madre de Christian Cueva se pelean en aeropuerto





Hasta el momento, tanto el deportista como su familia no han declarado sobre las acusaciones. Sin embargo, esta situación fue complementada por un enfrentamiento entre López y Maqui Bravo, madre de Cueva, en el aeropuerto de Lima.

El pasado viernes 17 de enero, Pamela y su exsuegra coincidieron en Lima, provenientes de Trujillo. Cuando se toparon, Bravo le habría reclamado a López por no permitirle ver a sus nietos, acusándola de ser “mala” y de embriagarse con personas “de dudosa procedencia”, según videos revelados en ‘Amor y Fuego’.

Por su parte, López respondió airadamente, acusando a Cueva y su padre de frecuentar “delincuentes”. “Son las personas con las que su esposo anda, con las que su hijo anda... tengo pruebas”, dijo. “Todos los delincuentes con los que paran en su terreno”, agregó.

Según López, las agresiones no solo fueron verbales, sino que también estuvo expuesta a violencia psicológica, motivo por el cual decidió presentar una denuncia formal. “Estoy sentando una denuncia por violencia psicológica y verbal [contra los padres de Maqui Bravo]”, declaró en Willax TV.