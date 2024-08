Pamela López ha denunciado a su expareja, el futbolista Christian Cueva, por agresiones físicas y psicológicas. Además, reveló que los familiares del deportista estaban al tanto del maltrato que sufría. Según López, una persona cercana al entorno familiar intentó impedir que la denuncia por violencia se formalizara y difundiera.

En una entrevista en el programa televisivo “América Hoy”, dijo: “Sí sabían de su entorno familiar. Un familiar cercano de Cueva me buscó cuando estaba a punto de denunciar, al día siguiente de los hechos, y me citó insistentemente en la casa de mi mejor amiga, Claudia, diciéndome que no denuncie”, relató López.

De acuerdo con imágenes filtradas, Cueva habría agredido a López en el ascensor del edificio donde vivían, así como en otros momentos de maltrato, incluso durante su cumpleaños. La denunciante también reveló que algunos episodios de violencia ocurrieron frente a sus hijos.

“Varios episodios han sido delante de mis hijos. No ha sido la primera vez; he sido víctima de violencia familiar durante muchos años. Este año he vivido dos sucesos muy graves, uno de ellos relacionado con una infidelidad”, agregó.

Hasta el momento, Christian Cueva no ha respondido a estas nuevas acusaciones. Sin embargo, en declaraciones anteriores negó haber sido agresor, afirmando: “Se me ha señalado por muchos defectos, que seguramente tengo, y ahora se me acusa de ser un abusador. No creo que lo sea”.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la denuncia por agresión de Pamela López?





Christian Cueva emitió un comunicado en respuesta a las graves acusaciones de violencia por parte de su expareja, Pamela López. En su extenso mensaje, abordó las denuncias de abuso físico y psicológico, pidiendo clemencia para continuar su carrera deportiva, la cual considera su principal fuente de sustento.

El futbolista comentó que las agresiones fueron reacciones ante determinadas situaciones, y señaló que su personalidad es compleja. “Se me ha señalado por muchos defectos, que seguramente tengo, y ahora se me acusa de ser un abusador. No creo que lo sea (un agresor)”, expresó.

Cueva también ofreció disculpas y pidió no ser despedido del Club Cienciano. Sin embargo, el equipo rechazó su solicitud y decidió desvincularlo debido a la controversia. “Solo pido que se me permita seguir jugando al fútbol, que no se me prive de esa oportunidad, ya que, junto a mis hijos, es lo que me sostiene”, enfatizó.

Finalmente, el futbolista optó por abrir su historial médico para proporcionar contexto a sus acciones. “[Quiero] que se entienda que la situación es más compleja de lo que parece”, señaló. Además, destacó su origen humilde y las dificultades que enfrentó en su infancia, agregando: “Tuve la suerte de jugar bien al fútbol, y espero que eso no se convierta en una condena, sino en un motivo de orgullo para mis hijos”.