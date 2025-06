Tras varios meses de conflicto con su todavía esposo Christian Cueva, Pamela López se pronunció nuevamente para exigirle al futbolista que firme los trámites de divorcio, además de denunciarlo por presunto incumplimiento de sus responsabilidades parentales.

“Por favor, me quiero divorciar de ti, te lo pido a gritos. Ahora estás fuera del país y es más complicado que puedas ver a mis niños”, expresó López en conferencia de prensa, increpando que Cueva, hoy jugador del Sport Emelec (Ecuador), abandonó su hogar.

También reveló que en julio se cumple un año desde la última vez que el futbolista depositó una pensión para sus tres hijos.

Como se recuerda, López y Cueva contrajeron matrimonio en 2019, tras ocho años de convivencia y tres hijos. Sin embargo, el año pasado, su romance terminó por infidelidades y presuntas agresiones del deportista hacia Pamela.

Acusaciones de abandono y maltrato económico

López aseguró que Cueva no solo se alejó sin explicaciones, sino que también ejerce un “maltrato económico” al no mantener ningún tipo de régimen de visitas ni brindar apoyo financiero.

“Él se fue de una noche para otra y sin previa explicación. A eso súmale el maltrato económico que viene ejerciendo: no pasa pensión, no visita a los niños y no firma el divorcio”, declaró indignada.

Pamela López arremete contra Christian Cueva.

Carta notarial contra Pamela Franco por tomar fotos a sus hijos

A la ya delicada situación se sumó un nuevo episodio que involucra a Pamela Franco, actual pareja del futbolista. Según López, Franco habría fotografiado a sus hijos sin permiso en el aeropuerto Jorge Chávez, hecho que provocó temor en los menores.

“Saben perfectamente quién es y se pusieron nerviosos. Mi hija menor se puso a llorar. Me decían: ‘Mamá, esa mujer nos está grabando’. Fue horrible” , relató.

En respuesta, López envió una carta notarial exigiendo a Franco que se abstenga de capturar imágenes de sus hijos por cualquier medio, advirtiendo con acudir a la Fiscalía de la Familia si el hecho se repite.

Franco responde: “Cada quien con sus cosas”

Consultada por “América Hoy”, Pamela Franco dijo que coincidió con la familia en el aeropuerto, pero evitó referirse directamente a la acusación.

“Mira, son lugares públicos, es inevitable chocarte. Cada quien con sus cosas”, respondió, sin confirmar ni negar la existencia de fotos o videos, avivando la molestia de López.

“No tiene derecho a grabar a mis hijos”

Al respecto, Pamela López fue contundente al señalar que grabar a menores sin autorización es una falta grave, incluso en lugares públicos.

También expresó su inquietud por los supuestos vínculos de Franco con organizaciones criminales, señalando que “les manda saludos en sus conciertos”, según dijo en la carta legal.

Hasta el momento, Christian Cueva no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de abandono, la solicitud de divorcio ni el conflicto entre su pareja actual y López.

A poco de terminar con Pamela López, Christian Cueva hizo pública su nueva relación con Pamela Franco en 2024 | Foto: YouTube