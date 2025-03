El regreso de “El valor de la verdad” trajo consigo nuevas revelaciones en torno a la relación entre Pamela López y Christian Cueva. Según reveló la aún esposa del futbolista, ‘Cuevita’ llevaba a Pamela Franco (su actual pareja) a los hoteles de concentración en Brasil y Rusia, hecho que estaba prohibido por sus clubes.

Beto Ortiz dio pie a dicha conversación al preguntar: “¿Christian Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones?”. La respuesta de López fue un rotundo “sí”.

Según explicó López, fue el mismo ‘Cuevita’ quien le confesó que había llevado a Pamela Franco a sus concentraciones cuando jugaba en el club Santos de Brasil. Por si fuera poco, también le contó que viajó con ella a Rusia y España, alojándose en los mismos hoteles donde su equipo concentraba.

“Él mismo me lo contó. Me dijo que durante la pretemporada con el Santos la metía en el hotel donde concentraba, aunque sabía que estaba prohibido”, contó Pamela Franco a Beto Ortiz en “El valor de la verdad”.

Pamela Lopez se presentó en "El valor de la verdad" y reveló diversos pasajes ocultos de su relación con Christian Cueva. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Christian Cueva cometía estos actos, ya que en el pasado también lo había hecho. “La señora Franco en teoría no tenía privilegios porque era la amante, entonces todo era oculto. Pero él lo hacía igual”, aseguró López.

Tras estos actos de infidelidad, Pamela López contó que decidió alejarse de su todavía esposo y se mudó a Suiza, donde fue acogida temporalmente por sus amigos. Pese a intentar distanciarse de Christian Cueva, este la siguió hasta Europa para intentar recuperar su amor.

“Llegó de sorpresa, llorando, suplicando, con una joya en la mano. Me pedía perdón de mil maneras, arrodillado, con mocos y babas. Yo lo tenía bloqueado, pero se contactó con mis amigos para saber dónde estaba”, relató López, quien aseguró que la condición que le puso al futbolista para volver era que le contara toda la verdad sobre sus infidelidades.

“Todo lo que me contó, en vez de ayudarme a sanar, me llenó de más rabia. Pero era necesario, porque al final fue lo que me hizo abrir los ojos y tomar decisiones radicales”, concluyó López.

