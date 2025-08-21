Pamela López reapareció en televisión durante una entrevista en el programa “Ponte en la cola”, donde confirmó los rumores sobre un presunto affaire con el exchico reality Piero Arenas. Según contó, se dieron algunos besos cuando ella ya estaba separada de Christian Cueva.

En conversación con el programa conducido por Ricardo Rondón y Micheille Soifer, la trujillana aclaró lo sucedido y aseguró que se besó con Piero Arenas en una discoteca.

“Es verdad. El tema con Piero no fue chape, yo ya estaba separada, y efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos”, aclaró la aún esposa de Christian Cueva.

“No es que el padre de mis hijos se enteró o se lo contaron. Fui yo quien se lo contó (a Christian Cueva) porque ambos estábamos haciendo nuestras vidas. Yo también me había enterado de cosas (de él)”, agregó.

Por otro lado, Pamela López también fue consultada por la conciliación con Christian Cueva, a lo que la popular ‘Kittypam’ confirmó haber llegado a un acuerdo con el futbolista para que pueda ver a sus hijos.

TROME - Trujillana habló sobre los S/12 mil soles que depositó su expareja. (Foto: Latina)

“Se ha dado, gracias a Dios, pero en el ámbito privado es por régimen de visitas. Lastimosamente, no podemos decir nada, todo es privado, llegamos a un acuerdo en el tema de visitas de mis hijos, pero no por tema de alimentos, divorcio y violencia; falta eso”, aseguró López, quien también dijo que no responderá a la carta notarial que le envió Christian Cueva por afirmar que estuvo llamando a su actual pareja, Paul Michael.