Pamela López confirmó públicamente que el productor Franco Portales es su nueva pareja sentimental. La influencer y animadora reveló que ambos mantienen una relación oficial después de que en los últimos días fueran vistos juntos y protagonizaran muestras de afecto en público.

La confirmación ocurrió durante una conversación en el podcast “Vale Todo con Pati Lorena”, espacio en el que Pamela López habló sobre su vínculo con el productor. Ante la pregunta de si Franco Portales le había pedido que fuera su novia, la trujillana respondió afirmativamente y dejó claro que ambos decidieron formalizar su relación.

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“Oficialmente, pues sí, él es mi novio”, señaló Pamela López durante la conversación. La influencer también contó que aceptó la propuesta de Portales y, entre risas, explicó que su respuesta fue afirmativa cuando él le planteó iniciar oficialmente el romance.

Pamela López confirmó públicamente su relación con el productor Franco Portales, dejando atrás los rumores sobre su vínculo amoroso. (Foto: Captura de video)

La relación había generado especulaciones luego de que Pamela López y Franco Portales fueran captados juntos. Ambos también fueron vistos besándose y abrazándose durante un evento de reguetón, imágenes que incrementaron los rumores sobre un posible romance entre la influencer y el productor.

De acuerdo con lo señalado por López, Franco Portales radica en Miami y es dos años menor que ella. La influencer; sin embargo, evitó brindar detalles sobre su intimidad y enfatizó que la relación recién comienza: “Recién somos novios, señora”, precisó.

El nuevo romance se conoce poco más de dos meses después de que Pamela López anunciara el final de su relación con Paul Michael. “Por medio del presente deseo expresar que mi relación sentimental (con Paul Michael) ha llegado a su fin”, escribió López en sus historias en Instagram.

¡Se acabó! Pamela López rompe el silencio y confirma su separación de Paul Michael tras salir de ‘La granja VIP Perú’. (Foto: Panamericana TV)

En aquella oportunidad, Pamela López explicó que había decidido cerrar esa etapa porque las cosas no habían resultado como esperaba. La influencer también pidió respeto por la situación y sostuvo que los detalles de la ruptura los mantendrá en reserva.