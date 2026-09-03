Pamela López confirmó públicamente su relación con el productor Franco Portales, dejando atrás los rumores sobre su vínculo amoroso. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)
Pamela López confirmó públicamente su relación con el productor Franco Portales, dejando atrás los rumores sobre su vínculo amoroso. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)
Por Redacción EC

Pamela López confirmó públicamente que el productor Franco Portales es su nueva pareja sentimental. La influencer y animadora reveló que ambos mantienen una relación oficial después de que en los últimos días fueran vistos juntos y protagonizaran muestras de afecto en público.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.