Pamela López se enfrenta en vivo a Carloncho. (Foto: Composición)
Redacción EC
Un tenso momento se vivió este miércoles en el set de América Hoy tras la presencia de y . La exesposa de Christian Cueva llegó al programa para promocionar su tema ‘La Clandestina’, un lanzamiento musical realizado junto a su pareja Paul Michael y cuya letra está directamente dirigida a .

Durante la conversación, López reconoció abiertamente que busca “facturar” con su nueva canción, la cual ha generado alta expectativa por su contenido y referencias. aprovechó ese momento para pedirle a Carloncho, quien es cercano a Franco, que diera su opinión sobre el tema musical.

El locutor señaló que para que una canción sea exitosa debe lograr posicionarse en los rankings, pero remarcó que no considera posible que ‘La Clandestina’ llegue a ganar un Grammy o un Billboard. De inmediato, Edson Dávila intervino preguntándole si “no le caía” Pamela López, a lo que él respondió tajantemente: “La señora no me ha hecho nada”.

Sin embargo, Pamela López no dejó pasar la oportunidad para recordarle que en el pasado, durante la entrevista que realizó a Pamela Franco en su pódcast, él habría “romantizado” la traición cometida por Christian Cueva.

Discrepo algunas cosas porque en su momento él romantizó algo cuando una persona estaba con bastante dolor y su entrevista fue de un principiante, porque debió ser más incisivo. Cuando vi tu entrevista, consideré que no era adecuado, más allá de que respeto tu posición de amigo”, señaló López con firmeza.

Carloncho le ofrece disculpas públicas

Frente a ello, no dudó en ofrecerle disculpas en vivo, reconociendo que su entrevista pudo haber afectado emocionalmente a Pamela López durante una etapa especialmente complicada de su vida.

“Lo has dicho muy bien. Es tu sentir y si hizo que no te sientas con el mejor estado de ánimo, yo en este momento, públicamente, te pido disculpas, porque de repente en ese momento, para ti, con tu dolor, no te cayó bien. Pero reitero que es tu sentir”, expresó el locutor.

Carloncho reconoce errores y se disculpa con Pamela López. (Foto: Captura/América Hoy)
López aceptó las disculpas, mientras Carloncho enfatizó que nunca actuó con mala intención y que entendía la sensibilidad del tema.

