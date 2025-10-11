Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva lo acusó por “abuso psicológico” debido a la venta de un departamento que poseían en Trujillo por apenas $ 40 000, una cifra que, según ella, no corresponde a su valor real.

Según declaraciones a Trome, López anunció que procederá legalmente al considerar que el bajo precio de venta es una prueba de “mala fe”, dado que la propiedad fue adquirida dentro de su matrimonio y estaba destinada a su hija en común.

“De él no me extraña nada, pero yo voy a pelear porque ese inmueble, que fue adquirido dentro de nuestro matrimonio, se ha vendido en una cifra que no corresponde, eso es actuar de mala fe y vamos a proceder legalmente” , afirmó.

De acuerdo al testimonio de López, este incidente ha perjudicado el proceso de conciliación que mantenían, que se limita al régimen de visitas, ya que no existe un acuerdo en cuanto a la pensión de alimentos.

“La única conciliación que tenemos es en el régimen de visitas, porque lo que es la pensión nada. Él está ejerciendo un abuso psicológico” , declaró.

A su vez, la trujillana exigió el pago de una deuda pendiente de Cueva con su madre, quien hoy está grave de salud.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela Franco revela que Christian Cueva le propuso vivir con él en Ecuador

“Si tienes para viajar y no creo que sea canje, porque del canje vivo yo y mis hijos, si tienes un poquito de conciencia, págale a las personas que te apoyaron, como fue mi madre que te prestó esos 80 mil soles” , demandó.

Respecto al departamento, López denunció que en el 2012, su padre compró un terreno y construyó un edificio multifamiliar. Y luego, en 2017, este les vendió uno de los departamentos “a precio de costo” como un acuerdo familiar de apoyo.

López detalló que, como Cueva no contaba con el dinero para la cuota inicial, fue su familia quien asumió ese compromiso. Además, explicó que la propiedad, de 134.72 m² fue inscrita solo a nombre de Christian Cueva porque la pareja aún no estaba legalmente casada.

“En el 2012 mi padre adquiere un inmueble y con mucho esfuerzo construyó un edificio multifamiliar, del cual un departamento nos vendió a precio de costo en 2017. Y como no tenías para la inicial, yo resolví con mi familia para poder pagar esa inicial”, escribió Pamela en sus redes sociales.