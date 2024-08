Pamela López ha denunciado a su expareja, el futbolista Christian Cueva, por múltiples agresiones físicas y psicológicas, una de ellas ocurridas el pasado 8 de junio en la discoteca Qiu de Lince, donde según su relato, le jaló de sus cabellos y agredió a otro asistente, rompiéndole la nariz y boca, en un supuesto arranque de celos.

De ese modo, el última edición de “Magaly TV, la Firme”, emitido el 24 de agosto, se difundieron nuevas imágenes de la presunta agresión. En los videos, que según Magaly Medina, fueron enviados por un ciudadano anónimo, se ve al deportista salir del recinto encapuchado y aparentemente molesto, siendo contenidos por sus acompañantes.

“La discoteca nunca ha mostrado sus cámaras de seguridad, nadie al parecer grabó. ¡Qué raro! Sin embargo, una persona nos hizo llegar estas imágenes que captó en las afueras de la discoteca, cuando ya lo sacan después de haber golpeado a su esposa (Pamela López) y uno de los concurrentes”, comentó Magaly.

Luego complementó: “Ahí se lo ve saliendo encapuchado, como siempre. Lo tratan de calmar, parece que quisiera entrar de nuevo, pero lo convencen de que se vaya supongo. Esas son las cosas que mucha gente celebra”.

Según la versión de Pamela López, esta agresión fue presenciada por Vanessa López, quien la ayudó alcanzándole un vaso con agua y albergándola en su box. No obstante, tras haber dejado el recinto, Cueva siguió a su expareja hasta la vivienda que habitan, para maltratarla delante de sus hijos.

“Me has jalado los cabellos delante de toda la discoteca. Vanessa López, todo el mundo ha visto que me has jalado los pelos”, declaró entre lágrimas, para luego ser defendida por su amiga. En los videos, se ve que Cueva porta una polera negra de la marca Nike en color negro, misma vestimenta con la que fue captado minutos antes.

Pamela López denuncia a Christian Cueva por agredirla en discoteca donde celebraba cumpleaños





En su declaración al Poder Judicial, Pamela López detalló que Christian Cueva ingresó al local nocturno donde celebraba las previas de su cumpleaños a las 3:30 a.m. Según López, Cueva agredió a un asistente, identificado como Carlos Olascuaga, que se encontraba cerca de ella, y luego se lanzó sobre ella para golpearla.

López aseguró que el conflicto se desató después de que Jefferson Farfán, amigo de Cueva, le informara sobre la presencia de su expareja a través de WhatsApp. Tras el incidente en la discoteca, Cueva habría seguido a López hasta su casa, donde, de acuerdo con su relato, la agredió nuevamente frente a sus hijos.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela López acusó a Christian Cueva por violencia psicológica contra su hija mayor