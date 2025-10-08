Pamela López volvió al centro de la atención mediática tras lanzar una grave acusación contra su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. A través de un extenso mensaje en redes sociales, la empresaria lo señaló de haber vendido un departamento perteneciente a su familia sin su consentimiento, pese a que fue ella quien gestionó su adquisición años atrás.

López no solo apuntó a una presunta traición económica, sino que también acusó al exjugador de Alianza Lima de haber enviado a cuatro sujetos a intimidar a sus padres, quienes viven en el mismo edificio donde se encuentra el inmueble en disputa. “Te expongo por ser mala persona, mal padre” , escribió la influencer, acompañando sus palabras con fuertes calificativos hacia Cueva.

Según su relato, el incidente ocurrió cuando cuatro hombres desconocidos llegaron en un vehículo oscuro al domicilio de sus padres en actitud amenazante. Los sujetos afirmaron ser los nuevos propietarios del departamento que ella compartía con el futbolista, lo que generó gran malestar en la familia.

“ Hoy cuatro sujetos sospechosos en un carro oscuro llegaron al domicilio de mis padres a amedrentar y decir que son los nuevos propietarios , ya que el señor les vendió el departamento”, denunció Pamela López en su cuenta oficial de Instagram.

Pamela López acusa a Christian Cueva de traicionar a su familia con la venta de un inmueble. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

La también madre de familia calificó el acto como una muestra de cobardía y falta de respeto, asegurando que Cueva ha actuado con total indiferencia hacia el bienestar de su entorno familiar. “ Te expongo por ser mala persona, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra , como todo lo que te rodea”, añadió en un mensaje cargado de indignación.

De acuerdo con la versión de López, el departamento fue adquirido en 2017 gracias a un acuerdo familiar. Su padre, como muestra de apoyo, les vendió el inmueble a precio de costo. Sin embargo, como Cueva no contaba con el dinero necesario para cubrir la cuota inicial, fue la familia de Pamela quien asumió ese compromiso económico.

En su publicación, explicó que el inmueble fue inscrito únicamente a nombre del futbolista, dado que en ese momento aún no estaban casados legalmente. “ En el 2012 mi padre adquiere un inmueble y con mucho esfuerzo construyó un edificio multifamiliar, del cual un departamento nos vendió a precio de costo en 2017. Y como no tenías para la inicial, yo resolví con mi familia para poder pagar esa inicial”, escribió.

Pamela López denuncia venta irregular de su departamento. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

Finalmente, la empresaria expresó su dolor y decepción por lo ocurrido. “No solo me lastimaste a mí, también has dañado a mi familia y ahora pretendes despojarnos de algo que conseguimos con tanto sacrificio ”, sentenció en otro fragmento de su denuncia pública.

Hasta el momento, Christian Cueva no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a las acusaciones.