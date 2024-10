En un nuevo episodio de su enfrentamiento legal y mediático, Pamela López denunció que su expareja, el futbolista peruano Christian Cueva se apoderó del dinero que establecieron para financiar los estudios superiores de sus tres hijos en común, además de cancelar el seguro universitario contratado.

Mediante una conversación con “América Hoy”, la todavía esposa del exseleccionado, aseguró que Cueva retiró los fondos universitarios de sus pequeños, desamparándolos académicamente para llevarse el dinero. “Tenían un seguro universitario y los ha retirado, ha cancelado los seguros universitarios de mis tres hijos y se ha llevado el dinero” , dijo.

CONOCE MÁS: Shirley Arica revela que Pamela López le pidió disculpas por vincularla con Christian Cueva

A su vez, López reiteró que Christian Cueva no provee la manutención de sus tres hijos, incluso que se habría negado a conciliar, en un acto de indiferencia. “Me siento triste, indignada porque son mis hijos, atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo lo pinta de cuerpo completo” , arremetió.

La abogada de Pamela, Rosario Sasieta, afirmó que notificó al deportista para una conciliación, incluso enviando avisos al Club Cienciano, donde juega. Sin embargo, el deportista no habría asistido y luego solicitó una reprogramación. Además, López señaló que el presidente del equipo, Sergio Ludeña, tampoco se pronunció, a pesar del acuerdo alcanzado previamente. Al respecto, Cueva no se ha pronunciado.

Pamela López responde a Christian Cueva por mandarla a vender marcianos

Como se recuerda, la pareja viene librando una batalla legal por agresión física, infidelidad y manutención de sus hijos. En medio del conflicto, trabajadoras de Pamela solicitaron al deportista que les envíe dinero para alimentar a sus hijos, pero el futbolista evitó dar una respuesta, indicando que López debería trabajar vendiendo marcianos.