Pamela López desmintió a su todavía esposo Christian Cueva sobre las declaraciones que dio sobre el supuesto romance que tuvo con la figura mediática Chris Soifer.

En una serie de declaraciones al programa “Magaly TV, la Firme”, López aseguró que el deportista y la modelo se reunieron en más de una ocasión y que incluso Soifer la frecuentó en una concentración futbolística.

De ese modo, Pamela contó que su expareja y todavía esposo le confesó haberse encontrado con Chris hasta en dos oportunidades, una de ellas tuvo lugar en un departamento de Miraflores.

“Me dijo que efectivamente había salido con ella, que la conoció en Barrunto, que se escribían y luego ella va a un depa AirBnB en Miraflores a una reunión y tomaron ahí... y que luego...”, relató la expareja de Cueva, quien le habría asegurado que Soifer era pareja del seleccionado Yordy Reyna.

Como se recuerda, Christian Cueva sostuvo que solo mantuvo comunicación indebida con Soifer, pero esta acción también fue catalogada como una infidelidad por parte de López.

¿Chris Soifer visitó a Christian Cueva en una concentración deportiva?





Por otro lado, Pamela afirmó que Soifer fue llevada por el chofer del futbolista, César Mejía Melly, a la cochera de un recinto deportivo previo a una concentración futbolística.

“También fue a la cochera de una concentración, la llevó un tipo repudiable en todo sentido llamado César Mejía Melly y que en ese momento era su chofer y alcahuete de todo. Él la llevó en el carro al estacionamiento de una concentración para que se vea”, sostuvo.

Pamela López confrontó a Chris Soifer





Aunque no indicó el rango de fechas de cuando ocurrieron los hechos, López indicó que trató de confrontar a Soifer, pero ella la bloqueó de redes sociales.

“Recuerdo también haberle escrito a la tipa esa pero nunca tuve respuesta, solo me bloqueó y no me dio la cara... le escribí al exnovio, Jeicy, y él me contó algunas cosas que encontró en un teléfono de ella. Eso me contó y yo perdoné por amor y cuando decidimos empezar todo de cero”, comentó.

Por su parte, Jeicy, el exnovio de Chris Soifer aseguró también que la modelo y el deportista tuvieron encuentros en aquel departamento de Miraflores, al que catalogó como el “bunker” de Cueva.