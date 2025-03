La polémica entre Christian Cueva y Pamela López sigue creciendo. Luego de que el futbolista dejara entrever en el podcast ‘Doble Sentido’ la posibilidad de una traición dentro de su matrimonio, su aún esposa no tardó en salir al frente para desmentirlo categóricamente.

En una reciente entrevista en ‘La Noche Habla’, López dejó clara su indignación ante los comentarios de Cueva y rechazó cualquier insinuación de haberle sido infiel.

“Como dije, es su manera cobarde, y gracias a Dios yo nunca le fui infiel, nunca. Si es que él intenta deslizar eso, tendría problemas, porque tendría que comprobarlo ” , afirmó con firmeza.

Con estas palabras, López no solo desmintió las especulaciones, sino que también acusó al futbolista de querer desviar la atención de sus propios errores.

¿Qué dijo Christian Cueva en el podcast?

Las declaraciones del futbolista en ‘Doble Sentido’ generaron revuelo en redes sociales, especialmente cuando mencionó que no tenía pruebas de una infidelidad, pero sí desacuerdos en su matrimonio.

“ Si yo te digo que sí o que hubo comentarios, en verdad no tengo una prueba. No tengo nada para decir que sí. Que se comentó, no puedo afirmarlo, pero lo que te puedo decir es que los desaciertos de ella en algún momento los hablamos y listo , nos hicimos responsables ambos”, dijo Cueva. Aunque evitó hacer una acusación directa, sus palabras provocaron la furia de su expareja.

A pesar de la tensión en su relación, el deportista intentó minimizar la polémica asegurando que Pamela López siempre será la madre de sus hijos y que su vínculo con ella continuará de alguna manera.

Sin embargo, la controversia sigue escalando y ha reavivado el debate sobre su vida privada y su historial de acusación de infidelidad. Mientras tanto, la trujillana se mantiene firme en su postura, dejando en claro que no permitirá que su imagen sea manchada por insinuaciones sin pruebas.