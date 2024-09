Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, ha decidido dejar de lado la vida polémica tras la infidelidad del futbolista y ahora trabaja con sus redes sociales. Por si fuera poco, es imagen de diversas marcas y pronto será la protagonista de un videoclip de César BK, según reveló Magaly Medina en su programa.

“Magaly TV, la firme” mostró un informe donde señala que Pamela López ahora promociona y es imagen de diversas marcas, por lo que percibe un ingreso económico importante para sostener su hogar y no cambiar su estilo de vida de forma abrupta.

Por si fuera poco, asumirá un nuevo reto al protagonizar el videoclip del cantante César BK. La producción de Magaly Medina se comunicó con el cantante para despejar los rumores y confirmar este nuevo proyecto de López.

“Sí, de hecho nos sentamos a conversar, porque como lo mencioné en el programa, yo veo que ella está haciendo una carrera muy chévere de influencer y haciendo mucho contenido y bueno, a mí me encantaría aportar también allí. La canción de la que estamos hablando es la última que he sacado, es ‘No me llames más’”, contó el artista al citado medio.

De esta manera, Magaly Medina felicitó a López por no quedarse de brazos cruzados y aprovechar la oportunidad para asumir nuevos retos. Eso sí, le aconsejó que no le conteste más el teléfono a Christian Cueva.

“Ay, pero cuando Cueva la empieza a llamar, ella toda la vida ha contestado el teléfono. Después que se aburre de las conquistas efímeras, siempre regresa donde Pamela, le canta al oído, le dice cosas bonitas, van a un fin de semana espiritual y la convence, un viajecito a Europa y ya está. Ojalá que esta vez, esa canción donde va a participar, ‘No me llames más’, ojalá que sea cierto”, puntualizó.

