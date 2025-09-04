Pamela López volverá al programa “Esta noche” para ofrecer una nueva entrevista, pero no lo hará sola, ya que estará acompañada de su pareja Paul Michael. La expareja de Christian Cueva responderá diversas preguntas de su actualidad, entre ellas, si está en la dulce espera.

En un breve adelanto del programa conducido por la Chola Chabuca se muestra a Pamela López llegando al set de “Esta noche” y es sorprendida por Paul Michael, con quien responde diversas preguntas de su vida personal.

Uno de los momentos más llamativos del avance es cuando un vidente le lee las cartas a la pareja. En dicha dinámica, el tarotista dice: “Tienes acá la carta de embarazo”.

La expareja de Christian Cueva llegó al programa “Esta noche” y ofreció una sincera entrevista al lado de Paul Michael. (Foto: Captura de video)

Bajo esta premisa, el vidente le pregunta a Pamela López: “¿Estás embarazada actualmente?”, a lo que la trujillana responde con una tímida sonrisa y antes que emita alguna palabra termina el avance del programa.

De esta manera, Pamela López vuelve a acaparar las portadas del mundo del espectáculo nacional ante un posible embarazo con su pareja Paul Michael. La verdad se revelará el próximo sábado 6 de septiembre en el programa “Esta noche”.

Cabe resaltar que Pamela López fue noticia en los últimos días tras confirmar que pidió S/60 mil de pensión para sus hijos a Christian Cueva.

“Es verdad lo que comenta la doctora (la petición de S/60 mil de pensión), pero nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse”, aclaró Pamela López tras las declaraciones de su abogada.