Ex amiga de Pamela López la acusa de amenazas tras audios difundidos en redes

La polémica en torno a Pamela López continúa escalando. En medio de los conflictos mediáticos que mantiene con su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, la trujillana fue acusada por su examiga Selena Cucat de haberla amenazado de muerte, denuncia que fue presentada junto al abogado Zamir Villaverde, representante legal del deportista y ahora también patrocinador de Cucat.

La acusación fue expuesta a través de un video difundido en las redes sociales de Christian Cueva, donde Selena aparece acompañada del letrado. En el material audiovisual, Villaverde aseguró que su clienta recibió un mensaje intimidante que habría sido enviado por Pamela López, luego de la filtración de una conversación privada con contenido personal y familiar.

Selena Cucat denuncia intimidaciones atribuidas a Pamela López y pide garantías. (Foto: Instagram/@cueva10oficial)

En la grabación se escucha un audio atribuido a López, en el que se advierte con agresividad sobre posibles represalias si Cucat no se retracta de sus declaraciones. El mensaje incluye expresiones como “Te vamos a dar piso” y “Tú no sabes con quién te estás metiendo” , además de descalificaciones hacia Christian Cueva, a quien se refiere como “una basura”.

“Selene, si no te rectificas de todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul Michael, al padre de mis hijos te vamos a dar piso. Tú no sabes con quién te estás metiendo, sé que Cueva no te va a ayudar, así que piénsalo bien ”, se escucha en el audio difundido públicamente.

Zamir Villaverde sostuvo que asumirá la defensa legal de Selena Cucat debido a la gravedad de las amenazas, las cuales, según indicó, no solo involucrarían a Pamela López, sino también a personas de su entorno familiar, incluida una tía de Paul Michael, actual pareja de la influencer. Ante este escenario, Cucat decidió hacer públicas las presuntas amenazas por temor a que se atente contra su integridad.

Como se recuerda, días antes, el programa Amor y Fuego difundió un audio en el que se escucha una conversación entre Christian Cueva y Selena Cucat. En dicho material, la examiga realiza duras afirmaciones sobre el rol de Pamela López como madre, señalando que no se hacía cargo directamente de sus hijos y que delegaba su cuidado a las niñeras. “Todo el tiempo quien la crio fue Betita, ella se iba a tomar” , se oye decir a Cucat.

En ese mismo audio, también cuestiona la exposición de los menores en redes sociales y asegura haberle recomendado a Pamela alejarse del conflicto con el futbolista. “¿Qué necesidad de exponer a los bebés?” , expresa, agregando: “Trata de sanar, trata de olvidarte, él ya no quiere nada contigo” .

Pamela se pronunció

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la defensa legal de Pamela López negó categóricamente las acusaciones. “ Negamos de manera categórica cualquier acusación relacionada con posibles amenazas hacia SC . Tales afirmaciones son falsas y no se ajustan a la verdad”, señala el pronunciamiento.

Pamela López se pronunció tras denuncia en su contra. (Foto: Instagram/@pamelalopezoficial)

Asimismo, el documento rechaza y condena cualquier forma de violencia o amenaza, asegurando que en ningún momento el entorno de López ha emitido mensajes que puedan interpretarse como atentados contra la vida o integridad de alguna persona. La defensa sostuvo que la situación ha afectado profundamente su honor, tranquilidad e imagen, y manifestó su disposición a colaborar con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR