Ex amiga de Pamela López la acusa de amenazas tras audios difundidos en redes

La polémica en torno a Pamela López continúa escalando. En medio de los conflictos mediáticos que mantiene con su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, la trujillana fue acusada por su examiga Selena Cucat de haberla amenazado de muerte, denuncia que fue presentada junto al abogado Zamir Villaverde, representante legal del deportista y ahora también patrocinador de Cucat.

