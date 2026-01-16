Escuchar
Pamela López explica por qué exigió S/64,000 de pensión alimenticia a Christian Cueva. (Foto: Instagram)

Pamela López reapareció en una entrevista explicando el motivo por el que ha solicitado S/64,000 de pensión de alimentos a Christian Cueva por sus hijos. Según dijo la trujillana, este monto ha sido evaluado por sus abogados y corresponde a cierto estilo de vida que mantienen los menores.

