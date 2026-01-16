Pamela López explica por qué exigió S/64,000 de pensión alimenticia a Christian Cueva

Pamela López reapareció en una entrevista explicando el motivo por el que ha solicitado S/64,000 de pensión de alimentos a Christian Cueva por sus hijos. Según dijo la trujillana, este monto ha sido evaluado por sus abogados y corresponde a cierto estilo de vida que mantienen los menores.

En conversación con América Espectáculos, López explicó que sus hijos tienen un estilo de vida y que ella, al igual que Christian Cueva, trabaja para cubrir los gastos de sus hijos en común.

“Primero para empezar, tu condición no es igual que la mía, la mía no es igual a la de Pepito y así sucesivamente. Nuestras condiciones y realidades son distintas entre todos”, señaló López al citado medio.

Trujillana habla sobre la situación que vive con Cueva. (Foto: América TV)

“Yo tengo 3 menores hijos que aún están pequeños. El monto se fija en la base alta, con base en ese monto, las entidades pertinentes deciden y te aterrizan una cifra. Nosotros presentamos un cuadro de gastos, colegios y todo lo que conlleva los gastos. Esa es la realidad, esa es mi realidad”, agregó.

Asimismo, Pamela López aclaró que la propuesta de la defensa de Christian Cueva, de dar S/12,000, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, ya que solo S/8,000 serían para el colegio.

Trujillana arremete en contra de hermano de Cueva. (Foto: América TV)

“No es que me van a dar S/64 mil, gente, no se desubiquen. Infórmese bien antes de emitir una opinión… Yo te pregunto, ¿cómo va a ser S/12 mil si solamente S/8 mil van para el colegio?, ¿Con S/4 mil pueden vivir 3 niños entre tantos pagos? No, es absurdo", precisó.