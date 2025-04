Pamela López, aún casada con el futbolista Christian Cueva, se ha convertido en el centro de atención tras revelarse que presentó a su nuevo compañero, Paul Michael, a sus hijos. Esta novedad desató numerosas críticas en las redes sociales y programas de farándula, incluyendo la dura opinión de la presentadora Vanessa Pumarica, quien cuestionó de manera contundente la decisión de López durante su intervención en el programa “Todo se Filtra”.

“ Ella puede hacer su vida un carnaval de la puerta de tu casa para afuera. Yo también tengo hijos y salgo un fin de semana a divertirme con mis amigos, pero el resto de semana me dedico a mis hijos, al colegio, mi trabajo”, declaró Vanessa,

“Si me preguntas a mí, no estoy de acuerdo porque yo no presentaría a mis hijos a un saliente de hace un mes, menos a mis hijos pequeños. Esto porque estoy perjudicando el lado emocional, si el papá los ha perjudicado como ella dice, ‘yo soy mamá‘, no voy hacer lo mismo”, añadió.

En respuesta a estos comentarios, Pamela no dudó en reaccionar desde su cuenta de Instagram. En una historia, replicó: “¿Por qué mejor no hablas sobre tu vida que bastantes anticuchos tienes? Usas el mismo patrón de conducta , sino pregunten al 10 del país de las arepas (haciendo referencia al jugador Yeferson Soteldo)”.

Pero la controversia no se detuvo allí. López recordó un evento pasado para responder con firmeza: “Ahora dices ‘Ay, no involucraría a mi hijo’. Se te olvida que lo llevaste a mi casa en Brasil con todo el clan . No vendas cuentos, oye, y mejor sigue haciendo lo que mejor sabes hacer, ¡Salud!”.