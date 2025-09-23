Pamela López salió al frente para aclarar que todavía no convive con su pareja Paul Michael, luego que en redes sociales se compartieran imágenes de una salida que ambos tuvieron con los hijos de la trujillana y Christian Cueva.

Pamela López y el cantante Paul Michael reaparecieron en un evento público, al lado de otros artistas, y respondieron preguntas vinculadas a su relación y su vida en pareja.

“Compartimos mucho tiempo juntos, pero no convivimos. Mis hijos aún no saben que tenemos una relación, pero ya lo vamos a resolver”, dijo Pamela López.

Paul Michael y Pamela López

Según dijo Pamela López, Paul Michael la presentó a su hija como “Pamela” y ella a sus hijos como “los amiguitos”.

Hace algunos días Pamela López ofreció una sincera entrevista al programa “Día D”, donde reveló que, tras el final de su relación con Christian Cueva, ella cayó en depresión y decidió refugiarse en las fiestas para salir de esa difícil etapa.

Pamela López lanza acusaciones contra Christian Cueva tras reencuentro con sus hijos.

“Quería salir, todo el tiempo quería estar rodeada de gente, sentirme bonita, quería demostrarme que otras personas se podían fijar en mí y hacer cosas que antes no había hecho y así empezaron los ampays porque estaba de fiesta en fiesta”, confesó López.