Pamela López salió al frente para aclarar que todavía no convive con su pareja Paul Michael, luego que en redes sociales se compartieran imágenes de una salida que ambos tuvieron con los hijos de la trujillana y Christian Cueva.
Pamela López y el cantante Paul Michael reaparecieron en un evento público, al lado de otros artistas, y respondieron preguntas vinculadas a su relación y su vida en pareja.
LEE: Pamela Franco defiende a Christian Cueva: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”
“Compartimos mucho tiempo juntos, pero no convivimos. Mis hijos aún no saben que tenemos una relación, pero ya lo vamos a resolver”, dijo Pamela López.
Según dijo Pamela López, Paul Michael la presentó a su hija como “Pamela” y ella a sus hijos como “los amiguitos”.
Hace algunos días Pamela López ofreció una sincera entrevista al programa “Día D”, donde reveló que, tras el final de su relación con Christian Cueva, ella cayó en depresión y decidió refugiarse en las fiestas para salir de esa difícil etapa.
MÁS INFORMACIÓN: Pamela López se quiebra al hablar de sus salidas tras la infidelidad de Christian Cueva: “Mucha gente me juzgó”
“Quería salir, todo el tiempo quería estar rodeada de gente, sentirme bonita, quería demostrarme que otras personas se podían fijar en mí y hacer cosas que antes no había hecho y así empezaron los ampays porque estaba de fiesta en fiesta”, confesó López.
