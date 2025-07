Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, aseguró que llegará hasta las ultimas instancias en su denuncia contra Pamela Franco, actual pareja del futbolista, por presuntamente haber grabado a sus hijos sin su consentimiento.

Pese a que recibió una carta notarial solicitando una rectificación, Pamela López ratificó que continuará con las medidas legales pues asegura que sus hijos fueron expuestos sin su autorización.

En entrevista con el programa “Ponte en la cola”, de Ricardo Rondón y Micheille Soifer, Pamela López descartó alguna rectificación. Por el contrario, ratificó su denuncia y anunció medidas más duras.

“No me rectifico, me ratifico. Ahí están mis pequeños y ellos no mienten. Tendremos que pasar por una cámara Gesell, pedir los videos del aeropuerto, lo que sea necesario para llegar al fondo de la verdad. No tiene que ser necesariamente una foto o un video, puede ser una transmisión en vivo o una videollamada, el hecho es que enfocó a mis hijos”, aseguró López.

Como se recuerda, esta disputa inició durante un encuentro entre Pamela López y Pamela Franco en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según dijo López en sus redes sociales, la actual pareja de ‘Cuevita’ aprovechó un momento para capturar imágenes de sus hijos, hecho que indignó a la trujillana.

“PINOCHA, te permití todo, pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento. Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar”, escribió López, en aquella oportunidad, en sus redes sociales.

Por su parte, Pamela Franco conversó con “Amor y Fuego” y negó que haya fotografiado a los hijos de Pamela López y Christian Cueva. “Lo que se ha dicho no tiene lugar”, precisó la cantante de cumbia.