A raíz de la polémica que protagoniza Christian Cueva, tras las denuncias de agresión y violencia familiar interpuestas por su expareja y esposa Pamela López, la exbailarina y modelo Dorita Orbegoso expresó su respaldo hacia ella, compartiendo su solidaridad con el difícil episodio que atraviesa.

“Es terrible lo que se está viviendo, hay una carencia de valores a nivel general, no solo por lo que se ha dicho de Melissa (Klug), sino de las Pamelas, y me da pena que critiquen a Pamela López”, manifestó Orbegoso, destacando la falta de apoyo que muchas mujeres reciben al atravesar situaciones similares.

Durante una reciente entrevista con el Trome, Orbegoso explicó que empatiza con Pamela por las críticas que ha enfrentado en redes sociales tras denunciar a Cueva. Recordó que ella misma experimentó algo similar en su vida.

“Sé lo que es pasar por el maltrato con el padre de mi hijo, a mí me demoró nueve meses tomar la decisión para salir a hablar porque piensas mil cosas, si estás tomando la decisión correcta o si le das una oportunidad. Yo le doy mi soporte al cien por ciento a ella”, enfatizó.

Dorita Orbegozo arremetió contra Pamela Franco





Orbegoso aprovechó para referirse a Pamela Franco, quien tendría un supuesto romance con Christian Cueva. Por ello, no dudó en criticar su conducta, insinuando que la relación con el futbolista podría ser motivada por el despecho hacia su expareja, Christian Domínguez. “Vergüenza total”, sentenció cuando se le preguntó.

Al ser consultada sobre su propio historial con Franco, dado que la cantante estuvo relacionada sentimentalmente con su exesposo, Chemo Ruiz, Orbegoso señaló: “Sí, pero el tiempo me dio la razón. Ella (Pamela Franco) no me cae mal, pero cada quien se desarrolla con los valores que tiene desde la crianza. Y cuando eres joven puedes cometer errores, pero a los 36, 37, y tienes un hijo, debes pensar las cosas”.

¿Venganza de Pamela Franco por Christian Domínguez?





Dorita Orbegoso también se mostró sorprendida por la reciente aparición de fotos de Pamela Franco con Christian Cueva, lo que ha despertado fuertes rumores sobre una posible relación entre ellos.

“Eso me sorprende porque ella apareció arrepentida, pidiendo perdón, afirmando que no iba a cometer ese error otra vez”, dijo Orbegoso, sugiriendo que Franco podría estar actuando movida por el despecho. “Siento que aquí hay un tema de despecho por Domínguez”, añadió.

Finalmente, Orbegoso comentó que Franco no habría tenido el tiempo necesario para procesar la traición de Christian Domínguez, lo que podría haber influido en su comportamiento. “Cuando te ven la cara de estúpida, lo que uno quiere es destruirlo, pero no se da cuenta de que él (Domínguez) ya está haciendo su vida”, concluyó la modelo.