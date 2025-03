Las declaraciones de Pamela López en torno a su relación con Christian Cueva no solo trajeron consigo el nombre de distintas mujeres vinculadas a la farándula nacional, sino también el de futbolistas internacionales como Yeferson Soteldo, figura de Venezuela, quien fue nombrado en una de las historias que contó la aún esposa de ‘Cuevita’ en “El valor de la verdad”.

Para empezar, Beto Ortiz le preguntó lo siguiente a Pamela López: “¿Organizaba Cueva encerronas con futbolistas?” Y la respuesta de la trujillana fue un rotundo “sí”, hecho que fue validado por el polígrafo.

En su respuesta, Pamela López contó que cuando ella había dado a luz y su bebé estaba en UCI, la esposa del venezolano Yeferson Soteldo la llamó para contarle que la noche anterior ambos futbolistas tuvieron una fiesta en la que cada quien estuvo con una mujer.

“Ellos jugaron juntos en Santos (de Brasil). En alguna oportunidad, su esposa (de Yeferson Soteldo) me escribe, yo estaba en Perú, mi hija en UCI y me dice: ‘Pamela, sabías que Yeferson no ha llegado a dormir y estaba en tu casa con Christian con mujeres’”, contó López.

Pamela López contó una anécdota de infidelidad de Cueva que involucra al futbolista venezolano Yeferson Soteldo. (Foto: Captura de video)

“En ese momento se negó, pero luego confesó que sí, efectivamente se había reunido Yeferson, él y estaba su amante la señora Franco y su mejor amiga (Vanessa Pumarica). Lo que él me contó es que estaban emparejados, la mujer estaba indignadísima porque tenía sus hijos pequeñitos”, añadió.

Entre otras revelaciones, Pamela López también contó que Christian Cueva llevó a Pamela Franco a sus concentraciones en Brasil, España y Rusia, esto pese a que sus clubes prohibían dichas acciones.

