La ‘influencer’ Pamela López defendió su noviazgo con el productor Franco Portales ante las críticas sobre su vida personal, señalando que se enfoca en mantener el bienestar de su entorno familiar.

Ante las críticas y opiniones divididas por el inicio de este nuevo romance, a poco tiempo de su separación de Paul Michael, la influencer de 39 años aseguró que entiende el interés del público por su vida personal.

“Entiendo las críticas, sé que estoy expuesta a las críticas buenas y no tan buenas, pero mientras yo me sienta feliz y siga cumpliendo mi labor de madre, mujer, hija, hermana y amiga, estoy tranquila”, manifestó López en declaraciones al diario Trome.

Asimismo, la aún esposa del futbolista Christian Cueva precisó que ambos toman la relación con calma y descartó que la diferencia de edad sea un factor relevante en su vínculo.

“Sí, somos enamorados. Es una parte bonita de mi vida y vamos paso a paso”, reiteró la empresaria, agregando sobre la edad de su pareja: “Tiene 38 años, no es colágeno, es soltero, no tiene hijos y estamos contentos”.

Karla Tarazona se pronuncia sobre un tema legal relacionado con Pamela Franco y Melanie Martínez, en medio de un proceso judicial y el envío de cartas notariales. Señala que el daño ya está hecho, que no permitirá acusaciones falsas y que confía en que la justicia llegará.

Respecto a la dinámica familiar, López sostuvo que mantendrá este romance independiente del entorno de sus hijos para evitar experiencias anteriores. “Todavía, obviamente, no conoce a mis hijos ni lo va a hacer. Ya no voy a cometer el mismo error dos veces”, concluyó.

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