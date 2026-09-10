La exesposa de Christian Cueva respondió a los cuestionamientos por sus relaciones sentimentales | Foto: Amor y Fuego (Captura)
La exesposa de Christian Cueva respondió a los cuestionamientos por sus relaciones sentimentales | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

La ‘influencer’ Pamela López defendió su noviazgo con el productor Franco Portales ante las críticas sobre su vida personal, señalando que se enfoca en mantener el bienestar de su entorno familiar.

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