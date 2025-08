Pamela López se cansó de las críticas en redes sociales, donde diversos usuarios la califican como “vaga”. Ante esto, la expareja y madre de los hijos de Christian Cueva dio su versión de los hechos, recordando incluso una polémica transferencia de ‘Cuevita’ a Pamela Franco.

A través de sus redes sociales, Pamela López se defendió y aseguró que, actualmente, ella no percibe ninguna manutención de parte del futbolista Christian Cueva; sin embargo, sus hijos siguen teniendo “el mismo estándar de vida”.

“No entiendo por qué me dicen vaga, ¿me mantienen?, o ¿saben cómo vivo? Si yo no percibo manutención hace un año, ¿Cómo comen mis hijos? Mis hijos siguen teniendo el mismo estándar de vida, yo sigo con mis uñitas, con mi cabellito, mis hijos siguen bien vestidos. A mí no me cae el dinero del cielo”, dijo López.

Pamela López en la discoteca 'La Cueva de Kittypam' antes de que sea cerrada.

En su defensa, Pamela López también aclaró que a ella no le hacen depósitos de dinero como lo hacía Christian Cueva con Pamela Franco, cuando ellos mantenían un presunto romance extramatrimonial.

“Tienen mi número, ¿me yapean 280 soles? (en referencia al depósito de Cueva a Pamela Franco) cómo existe ese milagro. Saben cómo se hace para generar, para comprarle a mis hijos el uniforme, para pagar la inscripción, para comprar sus bebidas, sus loncheras, sus comidas. Yo trabajo de todo, a mí nadie me da, no me dan nada, yo veo la forma de salir adelante por el bienestar de mis hijos y el mío”, precisó.

Pamela López y Cueva se casaron en el 2019

Como se recuerda, Pamela López ha denunciado que Christian Cueva no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas con sus hijos, ya que ella sería la única que aporta para su manutención.