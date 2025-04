Fuerte y claro. Pamela López respondió de forma contundente la carta notarial que días previos le envió Pamela Franco por sus declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’. La cantante le había pedido a la trujillana que se retractara, pues sus declaraciones afectaban su honor y reputación.

No obstante, la todavía esposa de Christian Cueva se mantuvo firme y señaló que el honor de la cumbiambera está dañado desde que reconoció que mantuvo una relación fuera del matrimonio con el futbolista, quien es acusado de agresión física y psicológica .

“Señora, Pamela Franco. Al respecto, me permito aclarar los siguientes puntos: Si su honor está dañado no es a causa de mis expresiones , es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo, Christian Cueva. Es decir, usted es la amante. Y es su condición de amante, la que afecta su honor. No son por opiniones o afirmaciones mías que su honor está mancillado, es a causa de su propia conducta, que usted misma ha reconocido en televisión nacional”, se lee.

En la misma carta, Pamela López, quien fue la primera invitada en ‘El Valor de la Verdad’, aseguró que el término adjudicado a la cantante no es un insulto, ya que está “descrito en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española”. Más adelante, aclaró que no se rectificará, pues las acusaciones “no tienen sustento” .

Pamela López responde a carta notarial de Pamela Franco

Un día antes, la empresaria trujillana se acercó a la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) para brindar su manifestación sobre las extorsiones que denunció el año pasado y las cuales habrían sido enviadas por ‘Los Pulpos’.

Por otro lado, Pamela López se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado del salsero Paul Michael, a quien conoció en la Combinación de La Habana, pero que acaba de renunciar por motivos aún no claros.