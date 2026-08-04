Pamela López reaccionó con firmeza luego de conocer que habría sido sancionada económicamente por incumplir las medidas de protección que le impiden referirse públicamente a Christian Cueva. La aún esposa del futbolista tuvo una peculiar respuesta al referirse a su expareja.

Según se pudo conocer, la sanción ascendería a S/1,650 y estaría relacionada con declaraciones públicas realizadas por Pamela López sobre el padre de sus hijos. La medida forma parte de las disposiciones judiciales dictadas tras el proceso que ambos mantienen desde hace varios meses.

Lejos de mostrarse preocupada por la multa, Pamela respondió de manera contundente cuando fue consultada por “Amor y Fuego”. La expareja de Christian Cueva dejó en claro que no piensa quedarse callada y cuestionó el comportamiento del futbolista , especialmente en torno a las responsabilidades económicas vinculadas a sus hijos.

La aún esposa del futbolista fue consultada por la sanción económica que tendría que pagarle a Christian Cueva. (Foto: Captura de video /"Amor y Fuego" )

“De ese tema no me voy a explayar. Mi abogado es quien va a salir a aclarar porque yo manejo otra información, sin embargo, voy a seguir dando mis declaraciones y voy a seguir contando en base a mi verdad lo que a mí me sucedió”, respondió al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

La figura mediática también recordó los conflictos legales y familiares que mantiene con el deportista. “Yo me preocupo por mis actos. Él cumple con la pensión y ya está”, puntualizó.

¿Cuál es la sanción de Pamela López?

Según informó el programa “Amor y Fuego”, Pamela López habría sido sancionada por incumplir con las medidas de protección a Christian Cueva, ya que no podría referirse al padre de sus hijos por orden de un juez.

Pamela López asegura que será su abogado quien declarará sobre la multa interpuesta a su persona.

“Reiterar y exhortar enérgicamente a ambas partes procesales, Christian Alberto Cueva Bravo y Maira Pamela López Solórzano, a dar estricto y riguroso cumplimiento a las medidas de protección vigentes, manteniéndose firme la prohibición estricta de mediatizar el conflicto familiar por cualquier entorno digital, red social o programa de entretenimiento, bajo apercibimiento de nuevas denuncias penales en caso de reincidencia”, señala el documento presentado en el programa de espectáculos.