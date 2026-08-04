La aún esposa del futbolista fue consultada por la sanción económica que tendría que pagarle a Christian Cueva. (Foto: Instagram /@pamelalopezoficial - @cueva10oficial)
La aún esposa del futbolista fue consultada por la sanción económica que tendría que pagarle a Christian Cueva. (Foto: Instagram /@pamelalopezoficial - @cueva10oficial)
Por Redacción EC

Pamela López reaccionó con firmeza luego de conocer que habría sido sancionada económicamente por incumplir las medidas de protección que le impiden referirse públicamente a Christian Cueva. La aún esposa del futbolista tuvo una peculiar respuesta al referirse a su expareja.

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