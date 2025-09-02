A través de sus redes sociales, Pamela López confirmó que la abogada Rosario Sasieta dejó de ejercer su defensa legal contra Christian Cueva. El anuncio lo hizo luego de un año de trabajo conjunto y fue destacado mediante un comunicado en su Instagram.

Pamela López, quien tuvo la defensa legal ad honorem de Rosario Sasieta por un año, agradeció públicamente la labor de su abogada en medio de su separación del futbolista Christian Cueva.

“Por medio del presente, agradezco la labor realizada de la Dra. Rosario Sasieta, quien ha efectuado una gran labor en mi defensa”, señaló López en su misiva.

Pamela López revela que cambió a su defensa legal y confirma a un nuevo abogado. (Foto: Captura de IG)

Por su parte, la abogada también hizo lo propio y emitió un comunicado en el que escribió lo siguiente: “Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos AD HONOREM a la Sra. M. Pamela López Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha”.

Pamela López tiene nuevo abogado

A través de sus stories de Instagram, Pamela López también anunció a su nuevo abogado, lo hizo a través de un comunicado, el cual estuvo acompañado de una fotografía con su defensa legal.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela Franco y su reacción ante rumores de presuntas llamadas de Christian Cueva a Paul Michael

“Desde el viernes 29 de agosto de 2025, encomiendo mi defensa al abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos”, precisó la aún esposa de Christian Cueva en su comunicado.