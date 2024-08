Las revelaciones continúan. Esta vez, Pamela López ofreció una entrevista a Magaly Medina, donde dio más detalles de la tormentosa relación que vivió con Christian Cueva durante varios años. Frente a las cámaras, la empresaria confesó que su aún esposo tiene problemas financieros que arrastra desde hace algún tiempo.

En esa línea, reafirmó que sus padres le prestaron 100 mil soles al futbolista , deuda que no ha sido cancelada desde hace 10 meses. Ella explicó que la capital fue 80 mil soles y el resto son los intereses que se han ido generando.

De esta forma, Pamela López, quien es hija de empresarios, le respondió a los usuarios que en redes sociales aseguran que ella estuvo con el pelotero y exjugador del Cienciano por interés.

“Permíteme reírme, porque la gente no lo sabe. La gente juzga y no sabe nada de mi vida personal. Christian (Cueva) tiene una deuda muy grande con mi mamá , ya lleva 10 meses que no le paga, ni el capital ni los intereses”, afirmó la noche del lunes 20 de agosto.

PUEDES VER: Magaly Medina denuncia que entorno de Christian Cueva habría amenazado a su reportera

Más adelante, López aseguró que no es la primera vez que su familia apoya al volante nacional. Incluso, confesó que sus parientes también le han prestado dinero al papá de Christian Cueva .

Magaly Medina pidió mayores detalles al respecto, pero la empresaria comentó que no tiene más información sobre los movimientos financieros del futbolista, ya que él nunca permitió que ella se involucre en los temas de dinero.

“Desconozco, porque yo no entraba en su tema financiero . Cuando vivíamos en Brasil, lo manejaba (sus finanzas) un brasilero que se llamaba Rodrigo Ichicahua. Él manejaba sus cuentas, yo no tenía acceso”, precisó ante la sorpresa de la conductora de espectáculos.

Melissa Klug responde

Pamela López hizo una fuerte revelación durante su entrevista con Magaly Medina. Ella aseguró que su aún esposo le fue infiel con Melissa Klug , expareja de Jefferson Farfán. La empresaria reconoció que leyó conversaciones comprometedoras entre ellos dos.

Al respecto, la influencer, quien hace poco se convirtió en mamá por sexta vez, emitió un comunicado donde negó esta versión y aseguró que la única relación que tiene con el pelotero es de amistad.

“Por eso me sorprende que después de tantos años (2017) se utilice mi nombre en una situación que solo sirve para distraer la verdadera lucha legal que la señora en cuestión está representando”, se lee en la misiva que fue compartida en sus redes sociales.