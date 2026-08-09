Pamela López reveló que vivió un incómodo episodio con La Bella Luz luego de escribirles para que sean parte de la inauguración de su discoteca ‘La Cueva de Kitty Pam’, pero nunca recibió una respuesta. Además, la influencer contó que junto a Christian Cueva habrían ayudado a que la orquesta obtuviera una importante exposición mediática.

Durante su participación en el podcast “Nadie sabe”, Pamela López relató que su primer acercamiento con los integrantes de La Bella Luz ocurrió durante una reunión a la que asistió en compañía de su expareja Christian Cueva. Según contó, en ese momento la agrupación se encontraba promocionando ‘Niña tonta’, una de las canciones que formaba parte de su repertorio.

Al ver la presentación, la influencer decidió transmitir en vivo desde la cuenta de Instagram de Christian Cueva. Según relató, el video alcanzó una gran difusión en redes sociales y permitió que La Bella Luz obtuviera mayor exposición.

Pamela López revela cómo ayudó a La Bella Luz.

“Ellos todavía recién estaban iniciándose, recién estaban haciéndose”, recordó Pamela López al describir aquel momento. La madre de los hijos de ‘Cuevita’ señaló que el video se volvió viral y que, al día siguiente, La Bella Luz comenzó a recibir invitaciones para presentarse en distintos espacios.

Asimismo, comentó que los dueños de la orqueta le agradecieron por la difusión que había recibido el grupo. “La señora muy humilde se acercó a decirme junto con el señor Óscar Custodio que en agradecimiento estarían siempre para mí. No tienes ni idea de cuan agradecida estaban conmigo”, dijo la influencer.

Sin embargo, el recuerdo de Pamela López cambió al contar lo que sucedió tiempo después. La influencer explicó que, tras inaugurar su discoteca, ‘La Cueva de Kitty Pam’, necesitaba contratar artistas para sus actividades. En ese contexto, decidió comunicarse con los responsables de La Bella Luz con la expectativa de contar nuevamente con la agrupación. “Le escribí y hasta el día de hoy, en visto”.

Pamela López asegura que fue ignorada por La Bella Luz.

Su declaración fue difundida en medio de la controversia que actualmente rodea a La Bella Luz y de las recientes acusaciones públicas realizadas por Naldy Saldaña contra el exdirector musical, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos.