La expareja de Christian Cueva contó que La Bella Luz le hizo un desplante cuando ella necesitaba contratar a la agrupación para la inauguración de su discoteca. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial - @orquestalabellaluzoficial)
La expareja de Christian Cueva contó que La Bella Luz le hizo un desplante cuando ella necesitaba contratar a la agrupación para la inauguración de su discoteca. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial - @orquestalabellaluzoficial)
Por Redacción EC

Pamela López reveló que vivió un incómodo episodio con La Bella Luz luego de escribirles para que sean parte de la inauguración de su discoteca ‘La Cueva de Kitty Pam’, pero nunca recibió una respuesta. Además, la influencer contó que junto a Christian Cueva habrían ayudado a que la orquesta obtuviera una importante exposición mediática.

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