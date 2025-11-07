La trujillana Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva, contó los detalles que motivaron su distanciamiento del empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, tras una breve relación sentimental luego de su ruptura con el futbolista.

Y es que, según Pamela en declaraciones para 'Amor y Fuego’, aunque Rodríguez tuvo un comportamiento adecuado al inicio, eligió dar un paso al costado debido a actitudes que le generaron “miedo”, así como comportamientos que no eran compatibles con sus valores.

“En principio se portó súper bonito, súper caballero, y fue muchas cosas lindas, ¿no? Yo, porque fui yo, quien decidió dar un paso al costado porque había cosas que no encajaban con… Ay, no sé cómo explicarlo bonito. [¿Con sus valores morales?] Pues sí”, precisó.

De igual forma, López detalló que ciertos comportamientos del empresario le causaron inseguridad y la llevaron a priorizar su tranquilidad, especialmente considerando sus asuntos legales en curso.

“Había cosas que de verdad me causaban, no sé, cierto miedo, cierto temor . Entonces, yo venía ya con temas legales, entonces preferí dar un paso al costado y no involucrarme en temas que de repente a la larga me podrían traer problemas” , agregó.

Pamela López y Luis Fernando Rodríguez juntos cuando salían | Composición: Internet

Otro factor clave para el fin de la relación, según reveló Pamela, fue el comportamiento posesivo de Luis Fernando, quien solía protagonizar intensas escenas de celos que terminaron por desgastar el vínculo.

“Siempre me hizo escenas de celos. Los celos ya no eran bonitos, ya eran a un grado que no, no eran tolerables”, aseguró.

Abogado de Pamela López inicia acción penal contra Christian Cueva: ¿qué pasó?

En un tema aparte, Gino Zamora, abogado de Pamela López, anunció que ha solicitado al Poder Judicial la remisión de copias al Ministerio Público por el presunto incumplimiento de medidas de protección dictadas a favor de ambas partes.

Esta solicitud surge días después de que una resolución, gestionada por la defensa de Cueva, prohibiera a López referirse al futbolista y sus conflictos públicamente.

Pamela López y su nuevo abogado Gino Paolo Zamora Vega.

“A la opinión pública, se ha solicitado al Poder Judicial remitir copias certificadas al Ministerio Público por incumplimiento de las medidas de protección dictadas en la Resolución veintisiete. Esas medidas de protección fueron dictadas para ambas partes, tanto para Pamela López como para Christian Cueva”, detalló el comunicado.

El abogado de López expresó su confianza en que se aplicará la resolución judicial, que dispone la remisión de copias a la Fiscalía ante cualquier acto que contravenga las medidas, lo que podría derivar en una denuncia penal por desobediencia y resistencia a la autoridad contra el jugador.