Durante su participación en “El valor de la verdad”, Pamela López hizo una larga lista de mujeres con las que Christian Cueva la engañó y también señaló a quienes intentó enamorar, donde mencionó a la cantante de cumbia Marisol, más conocida como ‘La Faraona de la cumbia’.

Según reveló López, la cantante Marisol le contó que Christian Cueva la amenazó con exponer sus comprometedoras conversaciones de cuando eran amigos. Al respecto, la trujillana no sabe que dicen dichas conversaciones, por lo que no podría confirmar nada.

“Ella me comentó que estaba siendo amenazada por el padre de mis hijos en mostrar conversaciones que ellos tuvieron cuando eran amigos”, señaló López en el sillón rojo.

Pamela López reveló que Christian Cueva amenazó a Marisol con exponer chats entre ellos. (Foto: Captura de video)

Eso sí, Marisol le aseguró a Pamela López que tiene las capturas de las conversaciones que mantuvo con Christian Cueva por seguridad. Según le explicó, ella solo quiso ver hasta donde llegada el futbolista.

“Ella quiso ver hasta donde llegaba él. Ella tiene una copia. No sé qué le habrá dicho el padre de mis hijos. Creo que le ofrecía llevarla de viaje, pero ella le decía que ella tiene su propio dinero y que no confundan su amistad”, contó López.

Marisol se pronuncia sobre amenaza de Christian Cueva

En “El valor de la verdad” se presentó la conversación que mantuvo la cantante Marisol con Pamela López, donde la ‘Faraona’ reveló que tiene un video donde el futbolista aparece llorando.

“Yo tengo videos en donde él está llorando. Algunas cosas capturé porque sabía que me podía servir. Me ha dolido mucho, pensé que era una buena persona. No sé qué pasó por su cabeza”, dice Marisol en el audio difundido por “El valor de la verdad”.

