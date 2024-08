El programa “Amor y fuego” sorprendió a todos al revelar imágenes comprometedoras del futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco, quienes fueron captados en una fiesta en Trujillo. Según el programa de espectáculos, ambos habrían asistido a la reunión en compañía de varios amigos del deportista.

Si bien las imágenes fueron el eje central de la conversación de Gigi Mitre y Rodrigo Gonzales, fue la posterior llamada de Pamela López, esposa de ‘Cuevita’, lo que terminó por robarse la atención.

Mientras Peluchín y Gigi Mitre debatían sobre las zapatillas réplica que usaban algunos famosos, el foco se centró en unas zapatillas Louis Vuitton que Pamela López habría mostrado en redes sociales. A los pocos minutos, Rodrigo Gonzales recibió un mensaje directo de la aun esposa de Cueva.

En el mensaje, Lopez envía una fotografía de sus zapatillas, asegurando que eran originales. Ante esto, Peluchín no dudó en ironizar con la comunicación.

“Pamela López no llama porque Pamela Franco no se está beneficiando al marido, sino porque la zapatilla no es bamba”, expresó entre risas.

En las últimas semanas se ha especulado en torno a una posible relación amorosa entre Pamela Franco y Christian Cueva. Ambos han sido vistos en diversas reuniones y han coincidido en algunos eventos. Esto luego que el futbolista anunciara su separación de su aun esposa, Pamela Lopez.