El programa “Amor y Fuego” regresó a la televisión por todo lo alto con una reveladora entrevista con Pamela López, quien se sinceró sobre su relación con Christian Cueva, padre de sus hijos, y de quien contó que le confesó todas sus aventuras. Por si fuera poco, el futbolista negó hasta el final que conocía a Pamela Franco, quien actualmente es su pareja.

En conversación con Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre, Pamela López reveló que el futbolista Christian Cueva intentó retomar su matrimonio con ella; sin embargo, todo fue parte de un show y que, luego que le confesara sus infidelidades, no pudo volver con él.

“El año pasado, cuando sucedió todo, yo me voy a Suiza. El padre de mis hijos estaba en España rehabilitándose y buscando mi perdón a toda costa, él quería volver de mil maneras. Por eso va a la iglesia y hace todo el show”, reconoció López.

“A mi toda la vida me negó que la conocía (a Pamela Franco), juraba por la vida de mis hijos conocerla. Mato a todo el mundo, juró por la vida de sus hijas que no la conocía, que no había forma de que él pueda tener algún tema con ella. Cuando vuelvo, me busca, me ruega y yo le pongo de condición que la única manera que yo podía ‘perdonar’ lo que el hizo era que me confiese con lujo de detalles todas las cosas que me había hecho, porque estaba cansada de sorpresas”, agregó.

Sobre las aventuras extramatrimoniales que vivió el futbolista peruano, Pamela López señaló que ‘Cuevita’ le confesó el nombre de las mujeres con las que había estado, muchas de ellas, pertenecientes a la farándula.

“Me aceptó (lo de Melissa Klug), me aceptó que habían ido a comer (con Rosángela Espinoza). No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es lo que él me dijo, con la señorita (Chris) Soifer, la señora (Melissa Klug). Es lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo, algunas conversaciones que no las he hecho públicas”, confesó López al programa de Willax Televisión.

Christian Cueva y Pamela Franco responden a Pamela López