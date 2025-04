La exesposa de Christian Cueva, Pamela López, ha vuelto a atraer la atención del público tras ser vista en una imagen junto a su nuevo novio, el salsero Paul Michael, y una de sus hijas. La fotografía, compartida por el programa Magaly TV La Firme a través del famoso ‘Chismefono’, fue capturada en un club infantil, un lugar habitual para las familias, lo que indica que la influencer ha presentado al cantante a sus pequeños.

“Lo he presentado a mis hijos como un amigo, pero fue circunstancial porque ese día hicimos contenido” , dijo ante la prensa.

Pamela López integra a Paul Michael en su familia, pero aclara: “Es un amigo”. (Foto: Captura/Magaly TV: La Firme)

A pesar de que su relación es reciente, Pamela no esconde su felicidad. En una transmisión en vivo en redes sociales, comentó: “Hoy en día me he dado la oportunidad de conocer a alguien, la estamos pasando superbién, soy feliz y disfruto lo que estoy haciendo. ¿Si estoy enamorada? Lo que se ve no se pregunta ”.

Sin embargo, en una entrevista anterior con el mismo programa el 10 de abril, dejó claro que no siente amor por el artista aún, pero sí se siente en paz.

“No, no estoy enamorada, pero estoy bastante contenta. Estoy feliz, estoy tranquila” , expresó con sinceridad. También mencionó que presentó a Paul Michael a sus hijos “como un amigo”, lo que llevó a comparaciones inevitables con su exmarido y su actual pareja, la cantante Pamela Franco.

Cuando una reportera le cuestionó sobre si permitiría que Pamela Franco pasara tiempo con sus hijos, Pamela López respondió de manera directa: “No, no lo acepto, de ninguna forma porque la señora entró por la puerta falsa”.