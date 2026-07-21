Pamela López anunció que volverá a coincidir con su expareja, el cantante Paul Michael, durante la grabación de un nuevo videoclip de “Combinación de La Habana”. La influencer reveló que aceptó participar en el proyecto musical pese al fin de su relación sentimental con el salsero.

Durante el programa “El Reventonazo de la Chola Chabuca”, Pamela López contó que trabajará con el grupo “Combinación de La Habana” y que no tiene inconveniente de reencontrarse con su expareja Paul Michael. “Si me cruzo. Es más estoy próximo a grabar un videoclip con ellos. Así que no hay problema”, dijo la exesposa de Christian Cueva.

Asimismo, al ser consultada por si tendría algún problema en salir en el videoclip, la trujillana explicó que el reencuentro con el artista se dará por motivos estrictamente laborales.

Pamela López trabajará junto a Paul Michael en un videoclip. (Foto: Captura de video / El reventonazo de la chola)

“Negocios son negocios. Yo tengo que seguir facturando, yo tengo que seguir trabajando y tengo muy buena relación con Combinación de La Habana”, expresó Pamela López al confirmar su participación en el proyecto audiovisual.

López también habló sobre su pasada relación con el cantante Paul Michael y dijo que prefiere quedarse con lo bonito que vivió mientras duró su romance. “Fue un año juntos, rescato lo bonito. Le deseo todo lo mejor del mundo. Ya veníamos mal y creo que fue una decisión sana terminar nuestra relación y que cada quien siga su camino”, comentó en el programa de Ernesto Pimentel.

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Pamela López y Paul Michael llamaron la atención del mundo del espectáculo desde marzo de 2025, cuando ambos fueron captados juntos por primera vez y posteriormente oficializaron su romance.

Pamela López y Paul Michael. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec / Fernando Sangama

Tras la separación, ambos optaron por continuar con sus respectivas actividades profesionales. En el caso de Paul Michael, el cantante retomó su carrera en Combinación de La Habana, mientras que Pamela López ha continuado participando en campañas, eventos y producciones audiovisuales.