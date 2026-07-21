Pamela López trabajará junto a Paul Michael en un videoclip. (Foto: Captura de video / El reventonazo de la chola)
Pamela López trabajará junto a Paul Michael en un videoclip. (Foto: Captura de video / El reventonazo de la chola)
Por Redacción EC

Pamela López anunció que volverá a coincidir con su expareja, el cantante Paul Michael, durante la grabación de un nuevo videoclip de “Combinación de La Habana”. La influencer reveló que aceptó participar en el proyecto musical pese al fin de su relación sentimental con el salsero.

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