El conflicto legal entre el futbolista peruano Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López, ha sumado un nuevo capítulo tras la formalización de una demanda de divorcio por causal que el deportista interpuso.

Así, el proceso, ingresado el pasado miércoles 17 de diciembre ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima, consta de un expediente de 114 folios que busca la disolución del vínculo matrimonial.

Por ese motivo, a través de un video difundido en redes sociales, Cueva y su abogado, Zamir Villaverde, confirmaron la acción judicial, pero extendieron una invitación pública al diálogo.

“Invitamos a la señora López y a sus abogados a poder dialogar con nosotros, con la finalidad de hacer un proceso más célere y armonioso en beneficio de ambas partes”, declaró el letrado en la cuenta oficial del jugador del Club Juan Pablo II.

¿Cuál ha sido la respuesta de Pamela López?

En declaraciones para "Amor y Fuego", Pamela López expresó su desconfianza ante la estrategia del futbolista, calificando de “artimaña” para dilatar otros casos judiciales, ya que según dijo, Cueva habría evitado un proceso más corto.

“Para mí es una artimaña para seguir dilatando los procesos. Me ha puesto divorcio por causal, me parece patético. Pudo ser más fácil si realmente se quiere” , manifestó López, subrayando que atraviesa actualmente una etapa de inestabilidad.

Tras ello, López sostuvo que buscó una solución consensuada que no fue atendida a tiempo por el volante nacional, atribuyendo el interés de Cueva por conciliar a la presión mediática. “Si no hubiera sido la primera instancia el diálogo armonioso como corresponde”, aseveró.

Pese a los cuestionamientos hacia la forma en que se ha planteado esta demanda, López no descartó sentarse a negociar, siempre que se garantice el bienestar de los tres hijos en común.

“Solo espero que de verdad sea una conciliación, que sea una negociación justa, sobre todo para mis hijos. Para mí sería lo más adecuado, lo más rápido. Que priorice a sus hijos”, concluyó.