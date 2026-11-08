Pamela López tras su debut como conductora en los Premios HEAT: “Es la recompensa a todo lo que pasé”. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)
Pamela López tras su debut como conductora en los Premios HEAT: “Es la recompensa a todo lo que pasé”. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)
Por Redacción EC

Pamela López protagonizó uno de los momentos más emotivos de su participación en los Premios HEAT 2026, luego de debutar como presentadora de una categoría durante la ceremonia. La influencer no pudo contener las lágrimas al recordar todo lo que tuvo que superar para alcanzar este logro.

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