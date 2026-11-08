Pamela López protagonizó uno de los momentos más emotivos de su participación en los Premios HEAT 2026, luego de debutar como presentadora de una categoría durante la ceremonia. La influencer no pudo contener las lágrimas al recordar todo lo que tuvo que superar para alcanzar este logro.

Tras su participación en el escenario, López compartió sus impresiones sobre esta nueva oportunidad profesional y reconoció que la emoción la llevó a quebrarse.

“No puedo describir la emoción que siento, lloré porque al estar en ese escenario significa que toda mi lucha va por buen camino. Es la recompensa a todo lo que pasé y seguramente vendrán más cosas, pero no bajaré la guardia por mis hijos”, señaló López.

Su presencia en el evento también estuvo acompañada de diversas conversaciones con figuras del espectáculo, entre ellas la cantante Tefi Valenzuela, con quien tuvo un primer acercamiento durante la celebración. Además, Pamela se refirió a los elogios que recibió de Valenzuela y destacó la conexión que ambas tuvieron.

“Yo también opino lo mismo de ella. Nunca antes habíamos coincidido, tiene una vibra muy bonita. Parecía que nos conocíamos de toda la vida y conectamos en el acto”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

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Durante la misma conversación, Pamela López también fue consultada por las declaraciones de Grasse Becerra, quien anteriormente le había pedido que le refrescara la memoria. Sin embargo, la influencer evitó profundizar en la controversia y sostuvo que atraviesa una etapa personal.

Pamela López debutó como conductora en la gala de los Premios HEAT 2026. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)

“Estoy viviendo un momento maravilloso, tan bonito que la verdad no me gustaría andar con temas sin importancia. Cuando a mí me toca contestar, contesto. Obviamente, ustedes saben que jamás digo algo porque sí, porque se me ocurrió. Todas las cosas que yo digo son ciertas. Pero en este momento prefiero no tomar importancia a cosas que no suman”, precisó Pamela López.