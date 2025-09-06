Luego de varios meses enfrentados, el futbolista Christian Cueva y la madre de sus hijos, Pamela López, estarían en proceso de reconciliación, en un camino de “paz y armonía”, aseguró la abogada Rosario Sasieta, exdefensora legal de la trujillana.

“Se abrió un nuevo escenario de paz y armonía, porque se han desbloqueado. El canal está abierto para comunicarse a cualquier hora. Podrán resolver temas juntos o recordar lo que ellos quieran recordar” , declaró a Trome.

De ese modo, Sasieta detalló que “lo que parecía irreconciliable empieza un camino de reconciliación", hecho que estaría incomodando a Pamela Franco, actual novia del futbolista, quien juega en la Liga Ecuatoriana de Fútbol.

“E l tercero en discordia se siente amenazado y presiona: ‘Tienes que mostrarme, llévame a comer, que todos nos vean, yo valgo más que un yape de 280 soles’“ , añadió Rosario, calificando a Franco de “amante” y que obró mal por “meterse en la relación de Cueva y López”.

La abogada añadió que mantuvo una conversación con Cueva, pero insinuó que la persona al otro lado de la línea no era él, ya que “hablaba con mucha seguridad sobre temas jurídicos”.

Pamela López y Christian Cueva tiene tres hijos en común, de 11, 8 y 7 años. Se separaron a inicios de 2024 tras supuestas infidelidades y agresión física, mismas que ella denunció.

Por su parte, la trujillana recalcó que actualmente mantiene una estrecha amistad con la abogada | Foto: Archivo GEC

Hace algunos días, la relación profesional de Rosario Sasieta y Pamela López terminó. Sin embargo, ambas negaron un conflicto. “Ella ha llorado en mi hombro y la he corregido cuando era necesario. Tengo una relación maternal con ella” , sostuvo.

De igual forma, negó que haya realizado algún cobro por sus honorarios a Pamela, asegurando que se ofreció a representarla “de corazón” porque era un caso extremo. “Encontré una mujer agobiada que no tenía ni cien soles para gastar”, precisó.

En esa línea, Pamela expresó su gratitud hacia su anterior abogada, destacando la buena relación que mantienen. “Hasta el día de hoy estoy agradecida con ella”, afirmó. A cargo de su defensa ahora se encuentra el abogado Gino Zamora Vega.