Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram tras las revelaciones que hizo la cantante Pamela Franco en el programa ‘Mande quien mande’.

En ese programa, la intérprete admitió que tuvo un vínculo sentimental con el exintegrante de la selección peruana, en el año 2018, pese a que éste tenía una relación estable con López.

La aún esposa de Cueva, quien hace semanas anunció su separación del futbolista, compartió en sus historias de Instagram un fuerte mensaje contra Pamela Franco, quien durante la entrevista con María Pía Copello no pudo aguantar las lágrimas al momento de contar los difíciles momentos que atravesó tras el ampay a su expareja Christian Domínguez.

“Definitivamente hay mujeres que no me representan. Ni Pilatos usó tanto jabón”, escribió Pamela López.

Mensaje de Pamela López tras revelaciones de Pamela Franco | Instagram

Pamela Franco tuvo romance con Christian Cueva

La cantante Pamela Franco admitió que tuvo una relación sentimental con el futbolista Christian Cueva, en el año 2018, a pesar de que este tenía una relación estable con su aún esposa, Pamela López.

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteó y digo ‘¿qué me pasó?’. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban”, indicó Franco.

Por esa razón, la cantante pidió perdón a Pamela López, aún esposa del deportista, quien hace unas semanas anunció su separación producto de esa infidelidad:

“Esta mochila lo llevo cargando hasta en la relación con Christian y él lo sabe. Acepto mi error, hace muchos años cometí la peor decisión de mi vida. No me justifico y lo acepto. También sé que hubo personas lastimadas. Hoy, que soy mamá, que quise construir una familia, entiendo mucho más. Que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento. uno en ese momento no mide las decisiones de sus actos, de sus decisiones. La verdad es que nada es justificable para un acto de esa magnitud”, mencionó.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo