Pese a que lo negó, Pamela López se seguiría viendo con el cuestionado empresario Luis Fernando Rodríguez, quien, además de ser acusado de ser infiel, tiene varias denuncias de estafa en su contra. Según el programa ‘Amor y fuego’, ambos se habrían reencontrado en un departamento de Miraflores.

Todo empezó por la alerta de una seguidora del show, quien dijo haber visto a la empresaria junto a su nuevo ‘saliente’ en un edificio de Miraflores. Las cámaras del programa llegaron hasta el presunto ‘nidito de amor’ y encontraron dos autos con lunas polarizadas en los exteriores que hacían movimientos extraños.

En eso, los vehículos abandonaron el inmueble y tomaron distintos rumbos: uno se fue a Chosica y el otro al aeropuerto Jorge Chávez . Precisamente, en este segundo destino fue visto Luis Fernando Rodríguez, quien llevaba una maleta rosada, lo que despertó sospechas.

‘Amor y fuego’ abordó al empresario piurano que recientemente ha estado en el ojo de la tormenta. El reportero le preguntó por su acercamiento a Pamela López; sin embargo, no dio detalles al respecto y solo se limitó a decir que no tiene “nada que hablar de la señora ”.

“No puedo hablar de estas cosas. Ya he dicho que no tengo nada con la señora. Creo que no tengo nada más que decir. No conozco a (Cueva). No tengo nada que opinar”, sostuvo al verse acorralado por las cámaras de televisión.

Por su parte, y ya en la noche, la empresaria publicó unas historias en su Instagram que dejaban ver que estaba en un lugar abierto como un campo.