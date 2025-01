Pamela López y Maqui Bravo, madre del futbolista Christian Cueva, protagonizaron un acalorado enfrentamiento en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima el 17 de enero, tras coincidir en un vuelo procedente de Trujillo, según revelaron imágenes transmitidas por ‘Amor y Fuego’.

El conflicto habría comenzado cuando Maqui Bravo le reclamó a Pamela López por no permitirle ver a sus nietos, acusándola de ser “mala” y de embriagarse con personas “de dudosa procedencia”, de acuerdo con los videos.

En la grabación, se observa a Maqui bastante indignada, acompañada de su esposo Luis Alberto Cueva, reclamándole a Pamela no solo impedirle ver a sus nietos, sino también de supuestamente haberse aprovechado de su hijo. “Sin mi hijo, no serías conocida y no te vestirías así”, le dijo.

Por su parte, López respondió airadamente, acusando a Cueva y padre de frecuentar “delincuentes”. “Son las personas con las que su esposo anda, con las que su hijo anda... tengo pruebas”, dijo. “Todos los delincuentes con los que paran en su terreno”, agregó.

El altercado, que habría comenzado en Trujillo, continuó hasta Lima, donde se desató frente a los pasajeros del aeropuerto, quienes grababan el conflicto. “Me acusó de haberle enseñado a tomar a Cueva, dijo que mi mamá es bruja, la denunciaré”, expresó Pamela en declaraciones al programa de Rodrigo González.

Según López, las agresiones no solo fueron verbales, sino que también estuvo expuesta a violencia psicológica, motivo por el cual decidió presentar una denuncia formal. “Estoy sentando una denuncia por violencia psicológica y verbal”, declaró.