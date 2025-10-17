Pamela López decidió marcar distancia de la presunta crisis que atravesarían Christian Cueva y Pamela Franco. Según dijo, la actitud del futbolista es algo repetitivo y que, cuando regala cosas, es porque algo ha sucedido.

En conversación con el diario Trome, Pamela López fue consultada por los detalles del futbolista hacia su actual pareja, lo cual sería un indicio de que algo no estaría bien en su relación sentimental.

“Lo de las flores y peluches es algo que toda la vida lo ha hecho, es un patrón de conducta que tiene. No te imaginas la cantidad de rosas y tulipanes que me mandaba para conseguir el perdón y manipularme. Las cosas que él hace ya lo pasé y viví. Lo bonito y lo feo. La que se lo queda, pierde”, dijo López.

Pamela Franco y Christian Cueva / SYSTEM

“Ellos se merecen, no pueden estar en crisis, merecen estar juntos, tienen que estar juntos hasta el fin del mundo. Ella y él son mitómanos, es lo que pienso y considero por mis vivencias y experiencias. Son unos mitómanos y así van a morir”, añadió.

Asimismo, Pamela López aseguró que siente temor de que el futbolista la desaloje de la casa en la que vive al lado de sus hijos.

Pamela López y Christian Cueva fueron pareja, pero ahora están confrontados.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela López exige a Christian Cueva cumplir con deuda familiar

“Por supuesto. Lo creo capaz absolutamente de todo. Él no quiere a sus hijos ni a nadie. Lo único que busca es su satisfacción personal”, precisó la madre de los hijos de ‘Cuevita’.