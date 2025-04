Nuevamente, Pamela López se presentó en el programa ‘Esta Noche’ de la Chola Chabuca. La trujillana volvió a referirse a Christian Cueva y a las últimas revelaciones de Melissa Klug en el ‘Valor de la Verdad’. Además, tuvo un nuevo reencuentro, ya no con Marisol, sino con Tenchy Ugaz, con quien fue vinculada.

La empresaria, quien parece le ha dado una nueva oportunidad al amor, no dio marcha atrás y reafirmó la relación entre ‘La Blanca de Chucuito’ y el pelotero denunciado por violencia física y psicológica.

Asimismo, dejó entrever que le enviará una carta notarial a la expareja de Jefferson Farfán por decir que le fue infiel a Christian Cueva con otros futbolistas.

“No le creo y no porque no es creíble lo que dice, sino porque el padre de mis hijos me lo contó con lágrima en los ojos, de rodillas, con mocos y babas, pidiéndome perdón”, contó en el programa de este sábado 12 de abril.

Pamela López consideró que las explicaciones de Melissa Klug en EVDL fueron una “burla” y negó infidelidad al futbolista, quien hoy se luce con la cantante Pamela Franco e incluso acaba de estrenar un videoclip con ella.

Cara a cara con Tenchy Ugaz

El exfutbolista Tenchy Ugaz se presentó en el programa de América y estuvo cara a cara con Pamela López, con quien fue vinculado tras las declaraciones de ‘La Blanca de Chucuito’.

#EstaNoche 🔥 SE JUNTARON LOS TRUJILLANOS 🔥 Pamela López y Tenchy Ugaz desmienten al fin el vínculo del que tanto hablaban 🗣️ pic.twitter.com/PoAejE9mx9 — Esta Noche (@estanocheperu) April 13, 2025