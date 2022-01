Magaly Medina visitó el set del programa “Día D” para brindar detalles de su regreso a la pantalla chica este lunes 31 de enero. En dicha entrevista, la conductora de televisión fue consultada por su personaje en la televisión.

Pamela Vértiz confesó que a veces cuando escucha a Magaly en la TV refiriéndose a una separación de algún personaje público, se dice: “no puede ser realmente así”.

“¿Cuál es el balance? Porque, además, yo entiendo que el rol que tú cumples en Magaly TV es como un personaje que has creado para tu programa, a veces yo te escucho y digo no, no puede ser que realmente sea (así)”, consultó Pamela Vértiz.

Pamela señaló que entendía que todo era parte de un personaje y le pidió a Medina que comentara qué “hay detrás del personaje que ha construido”.

“O sea, cuando una pareja se separa ‘porque él le puso los cuernos o ella le puso los cachos’, sacaron los pies del plato y como que, incluso como que celebras, el sufrimiento no se celebra, pues, pero hay un personaje detrás que has construido”, comentó la periodista.

Magaly Medina explicó que en su vida privada no suele ser así, aunque tiene algunas características que utiliza en televisión y también con su círculo cercano.

“Pero claro, eso es lo que soy, esa es la Magaly Medina que ven en televisión y que la ven hace 25 años porque tengo esa parte también de mí, yo soy irónica, tengo esa parte mía que hablo las cosas tal cual, o sea, eso es lo que exploto en televisión, pero en la vida real... tengo también un poco de todo, pero no lo hago siempre, cuando estoy en confianza con gente con la que aprecio, a la que quiero, me suelto un poco más, pero de lo contrario soy un poco reservada también”, manifestó la ‘urraca’.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram