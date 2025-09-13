Muy emocionada y con los ánimos elevados, la conductora de televisión y exvedette, Tula Rodríguez, celebró con alegría el triunfo del pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos del ‘streamer’ español Ibai Llanos.

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la presentadora se mostró ansiosa por conocer el resultado que Ibai publicó en sus plataformas, llegando a gritarle a la pantalla de su celular “¡Apúrate!” como un reclamo.

Tras conocer que el pan con chicharrón logró 12.8 millones de votos en las plataformas del ‘influencer’ español, la conductora peruana expresó su emoción saltando, gritando con gestos de alegría, mismos que fueron grabados por su hija Valentina.

“Pan con chicharrón... Pan con chicharrón... ¡Ganamos! Era hoy Ramón”, exclamó muy emocionada, para luego precisar sobre el premio del concurso, que según Ibai, fue una sartén hecha por el mejor restaurante del mundo, agregando: “Ojo, mejor restaurante del mundo es Maido, y antes fue Central: 100 % perucho…”.

Ante todo ello, la competencia, que inició el 18 de agosto, reunió a 16 países con una destacada oferta gastronómica. En ese sentido, el Perú ha logrado superar a paises como México, Chile y Ecuador en su cruzada.

Llanos concluyó el torneo agradeciendo la participación de todos los países y prometió probar los desayunos finalistas, aunque adelantó que los que ya había degustado le habían parecido “increíblemente buenos”.

Puntaje del pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos | Foto: Instagram (Captura)

La victoria del desayuno peruano, que incluyó pan con chicharrón, tamales y café pasado, se cimentó en una campaña que atrajo un apoyo masivo de políticos, figuras del espectáculo, marcas, entidades y más.

Figuras como el exchico ‘reality’ Oscar Benites ‘Zumba’, la conductora Maria Pia Copello, los tiktokers Valentino y Zully, así como las cantantes Milena Warthon, Vernis Hernández y otros, también se unieron a las celebraciones.

(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec) / Violeta Ayasta