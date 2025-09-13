Con 12.8 millones de votos, el pan con chicharrón se consagró como el mejor desayuno del mundo | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
Con 12.8 millones de votos, el pan con chicharrón se consagró como el mejor desayuno del mundo | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
Redacción EC
Redacción EC

Muy emocionada y con los ánimos elevados, la conductora de televisión y exvedette, , celebró con alegría el triunfo del pan con chicharrón peruano en el del ‘streamer’ español .

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la presentadora se mostró ansiosa por conocer el resultado que Ibai publicó en sus plataformas, llegando a gritarle a la pantalla de su celular “¡Apúrate!” como un reclamo.

@tulaperu Se me salía la pipí de nervios !!!! Ganamos carajo 🥳🎉 Nuestra pan con chicharrón no tiene competencia ❤️🤍❤️ #Peru🇵🇪 #Gastronomia #PanConChicharron @Ibai ♬ sonido original - Tula Rodríguez ✨

Tras conocer que el pan con chicharrón logró 12.8 millones de votos en las plataformas del ‘influencer’ español, la conductora peruana expresó su emoción saltando, gritando con gestos de alegría, mismos que fueron grabados por su hija Valentina.

“Pan con chicharrón... Pan con chicharrón... ¡Ganamos! Era hoy Ramón”, exclamó muy emocionada, para luego precisar sobre el premio del concurso, que según Ibai, fue una sartén hecha por el mejor restaurante del mundo, agregando: “Ojo, mejor restaurante del mundo es Maido, y antes fue Central: 100 % perucho…”.

Ante todo ello, la competencia, que inició el 18 de agosto, reunió a 16 países con una destacada oferta gastronómica. En ese sentido, el Perú ha logrado superar a paises como México, Chile y Ecuador en su cruzada.

Llanos concluyó el torneo agradeciendo la participación de todos los países y prometió probar los desayunos finalistas, aunque adelantó que los que ya había degustado le habían parecido “increíblemente buenos”.

Puntaje del pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos | Foto: Instagram (Captura)
Puntaje del pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos | Foto: Instagram (Captura)

La victoria del desayuno peruano, que incluyó pan con chicharrón, tamales y café pasado, se cimentó en una campaña que atrajo un apoyo masivo de políticos, figuras del espectáculo, marcas, entidades y más.

Figuras como el exchico ‘reality’ Oscar Benites ‘Zumba’, la conductora Maria Pia Copello, los tiktokers Valentino y Zully, así como las cantantes Milena Warthon, Vernis Hernández y otros, también se unieron a las celebraciones.

(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
/ Violeta Ayasta

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC